Skapte storm: – Overhodet ikke ute etter å ødelegge

UTLØSTE PROTEST: Runar Sandefjord har sendt inn protest etter at Nærbøs Rune Haugseng (bildet) løp bort til egen målvakt under straffekastkonkurransen. Foto: Carina Johansen / NTB

Nærbø hadde frist innen klokken 18 mandag med å sende sin redegjørelse til Det europeiske håndballforbundet (EHF).

Der har de forklart deres versjon av hendelsen som fikk Runar Sandefjord til å legge inn en protest etter søndagens helnorske semifinale i EHF European Cup.

Runar-leiren raste mot Nærbo-assistent Rune Haugseng, som under straffekastkonkurranse løp bort til sin målvakt Joachim Søholm Christensen, som fulgte opp med å redde Martin Lindells forsøk.

Runar-trener Leif Gautestad kalte det ren sabotasje.

REAGERTE: Runar Sandefjord-trener Leif Gautestad. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det er min jobb å skulle preppe målvaktene, sier Haugseng til TV 2.

– Jeg ønsket å få kontakt med Joachim, men det var så mye bråk og støy i hallen at jeg fikk ikke kontakt med ham. Så da løp jeg ut for å få kontakt med ham, for å se ham i øynene og si «denne redder du». Jeg hadde ingen annen intensjon enn det jeg har sagt tidligere og som klubben har redegjort for til EHF, forklarer Haugseng.

– Runar mener at du bevisst prøvde å psyke ut straffeskytter, og at du jukset og viste mangel på fair play.

– Jeg var overhodet ikke ute etter å ødelegge for andre. Jeg ønsket kun det beste for oss. Men i ettertid ser jeg at det ikke var så veldig smart og jeg hadde definitivt ikke gjort det en gang til, svarer han.

Haugseng forteller at det tok litt tid før han oppdaget Runars misnøye og protest.

– Så da jeg skjønte det ringte jeg Leif Gautestad for å forklare. Sett i ettertid skulle jeg kanskje gjort det litt tidligere, men jeg oppdaget det ikke før, sier han.

– Intensjonen var ikke å ødelegge for andre. Runar og Nærbø skal møtes igjen. Vi skal kunne se hverandre i øyene og ta hverandre i hendene.

– Har du forståelse for at Runar har levert protest?

– Jeg har gjort noe jeg ikke skulle gjort og det er ikke meg verdig. Hvordan andre reagerer og hva de gjør med det, skal ikke jeg si noe om. Jeg gjør ikke dette en gang til, sier Rune Haugseng.

Det norske laget i europacupfinalen har hjemmekamp sist mot serbiske Vojvodina.