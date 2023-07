– Skal gjøre alt i min makt dette året

Camilla Herrem gjør landslagscomeback, og vil gjøre alt for å slå seg inn i VM- og OL-troppen til Håndballjentene.

Høsten 2022 annonserte Camilla Herrem at hun ventet sitt andre barn sammen med ektemannen Steffen Stegavik. 5.mars fødte hun sønnen Noah og var tilbake på banen i rekordfart.



Lørdag spiller 37-åringen landskamp for første gang siden 5.mars 2022. Og jobben med å få plass i troppen til VM på hjemmebane i desember og OL i Paris neste sommer står øverst på agendaen til Sola-spilleren.

– Alt i mitt hode handler om det. Det er noe man virkelig sloss for å komme med på. Så jeg kommer til å gjøre alt i min makt dette året for å være den beste versjonen av meg selv. Så er det opp til sjefen selv å ta ut det han mener er best, men jeg skal hvert fall gjøre alt jeg kan, forteller Camilla Herrem.



COMEBACK: Camilla Herrem har ikke spilt landskamp siden 5.mars 2022. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Noe av det største

Å få spille mesterskap på hjemmebane står høyt hos Herrem. De norske håndballjentene skal spille kamper i hjembyen hennes Stavanger og i Trondheim hvor kantspilleren bodde i en årrekke da hun spilte for Byåsen.

– Det hadde nok vært noe av det største man kan være med på. Uten tvil, forteller Herrem som står med 288 A-landslagskamper.

Sola-spilleren rakk å være med på siste seriekamp og sluttspillet før sommerferien. Nå innrømmer hun at hun nærmer seg toppformen.

– Jeg føler formen er mye bedre nå enn den var forrige gang jeg fødte. Jeg merket det på tester vi gjorde på Olympiatoppen. Det var ganske likt tidspunkt nå som etter fødselen til Theo og jeg henger foran nå enn jeg gjorde da. Når det kommer til hvordan kroppen kjennes, så er jeg nok ganske likt der jeg var før graviditeten, sier 37-åringen.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson er fornøyd med å få tilbake venstrekanten på landslaget.

SAMARBEID: Norge og Frankrike er samlet sammen i Bodø og møtes til landskamp lørdag kveld. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Hun begynner å nærme seg formen hun var i før hun ble skadet og gravid. Hun har jobba godt de siste månedene, så det er fart på henne, ja, forteller Hergeirsson.

– Det lover godt for desember?

– Ja, det håper jeg så absolutt.

– Mange topper igjen

Håndballjentenes landslagssamling inneværende uke i Bodø er for spillere som til daglig spiller i den norske ligaen. Utenlandsproffene har fått fri før OL-året braker løs og lørdag kveld er det hele seks debutanter mot Frankrike.

Men sammen med Camilla Herrem er også Katrine Lunde (43) på plass. De to superveteranene 630 landskamper tilsammen for Håndballjentene.

SAMLET: Katrine Lunde og Camilla Herrem er samlet med de norske Håndballjentene i Bodø. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Vi er veldig opptatte av og har troen på mesterlære – det er en undervurdert metode i toppidretten. De kan vise vei, gi gode råd og vise ting i praksis. Camilla og Katrine er utrolige gode eksempler der, forteller landslagssjefen.



Lunde (43) ble kåret til Europas mest verdifulle spiller på prestisjefulle EHF Excellence Awards i juni. Landslagskollega Herrem har kun lovord å si om målvakten.



– Det er veldig moro. Det viser at man har jobbet bra i år og satt seg i respekt, forteller Lunde.

– Det er sykt å bare bli bedre og bedre og bedre. Det er det du blir, bryter Herrem ut.

Landslagsmålvakten storspilte også da Vipers tok sitt tredje Champions League-gull på rad i juni.

– Det er helt sinnsykt den jobben som hun gjør i de viktigste kampene der mange synes det kan bli mye press. Hun vokser på det, sier Herrem og ser på Lunde.

– Du var best i alt i år.

– Må gi meg på topp, svarer Lunde og ler.

– Nei, det må du ikke. Det er mange topper igjen, bryter Herrem ut bestemt.