Skadesmell for Mørk – har fått reise hjem

Det bekrefter landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2 like før avkast mot Nederland lørdag.

– Nora er tatt ut av håndballtrening og kamp. Hun har hatt litt kjenning og litt trøbbel med hamstringen i noen uker, sier Hergeirsson.

Mørk er uaktuell for de resterende kampene i Golden League.

– Man har prøvd ulike typer behandlinger og regulering av innhold i trening og kamp, men det har ikke gitt de resultatene en ønsker. Da endres strategien. I samarbeid med Esbjergs helseteam skal vi finne en bedre prosess på det, forklarer Hergeirsson.

Han informerer samtidig om at håndballstjernen har fått reise hjem.

– Det er stor sannsynlighet for at dette går veldig bra i forhold til et EM, men da er det veldig viktig å gjøre endringer i det vi har gjort hittil, sier landslagssjefen og utdyper:

– Vi fant ut at, gjennom treningene med oss og det lille hun var med mot Sveits, så har man likesom ikke kommet videre. Det er på stedet hvil. Da tar vi initiativ sammen med de til å gjøre en endring og justering. Hun har fått reise hjem.

Torsdag scoret Mørk tre mål da Norge slo Sveits 39-22. Norges andre kamp i Golden League spilles mot Nederland nå.

– Vi vet hva de er gode på. Det er stor fart, tekniske spiller og de scorer som regel mye mål, særlig hvis man gir de mulighet til å kontre mye. Vi har fokus på vårt og kommer til å rullere på mannskapet. Vi har lyst til å bruke de vi har og teste litt ulike konstellasjoner, sier Hergeirsson om dagens kamp.

Nederland - Norge ser du nå på TV 2 Direkte og TV 2 Play.