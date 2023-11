Skadeplaget før VM

Håndballjentene gjør siste finpuss før VM kastes i gang på hjemmebane neste onsdag. Men de regjerende verdens- og europamestrene har hatt hodebry og usikkerhet i troppen i forkant av mesterskapet.

Henny Ella Reistad er en av Norges aller viktigste spillere i det kommende verdensmesterskapet. Første halvdel av sesongen har vært preget av ulike skader for 24-åringen.



– Nå har jeg hatt litt problemer med leggen de siste dagene etter vår siste kamp mot Ikast. Det blir bedre og bedre, forteller Reistad til TV 2.



– Det er en liten skade på en muskel, tror vi. Så vi er ikke helt sikre på hvor lang tid det tar, men det er under kontroll. Vi er optimistiske, fastslår hun.

– Vært høy belastning over tid

Landslagssjef Thorir Hergeirsson ønsker ikke å ta noen sjanser og opplyser om at Reistad trolig står over torsdagens kamp mot Angola.

– Vi må forvalte Henny smart og fornuftig. Da blir det noe mindre belastning de nærmeste dagene enn det ville vært hvis hun hadde kommet helt frisk inn i det her, sier landslagssjefen.

Reistad slet med ankelen i starten av sesongen og har også slitt med ryggen den siste tiden.

I 2019 måtte Esbjerg-spilleren stå over VM etter at hun måtte ha et inngrep for å fikse en prolaps i ryggen

– Det har nok en liten forbindelse med det, og det har jo vært høy belastning over tid. Det er viktig å være litt smart og ikke glemme den, forteller Reistad.



– Ryggen har det bedre. Vi fikk tatt riktige grep da det var viktigst og vi har kommet inn i en bra rytme på hvordan man skal holde den gående. Jeg føler ikke at jeg har noen begrensinger når jeg spiller håndball, legger hun til.

Kåret til «Årets spiller»



Onsdag, i forbindelse med Posten Cup, fikk 24-åringen tildelt prisen fra NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) for «Årets spiller» sesongen 22/23.

Der ble bakspilleren stemt frem av med- og motspillere.

– Det betyr veldig mye. Når jeg tenker tilbake på fjorårets sesong så var det en god sesong. Jeg klarte å holde meg unna skader og fikk spille mye med et landslag og klubblag i form.



TV 2s håndballekspert er klar i talen på at det er viktig å matche Reistad forsiktig opp mot de avgjørende kampene i VM.

– Henny Ella Reistad er en av de aller beste i verden - om ikke den beste. Hun har vært gjennom en tøff høst, så det er helt avgjørende at de får styrt belastningen hennes nå. Da kan hun være fresh og klar når det drar seg til i Trondheim i hovedrunden, sier Bent Svele.