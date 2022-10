Skademareritt for Larvik: Kurtovic haltet av banen

Larvik - Sola 23-22 (15-11)

Larvik-profil Amanda Kurtovic åpnet toppkampen mot Sola med å sette inn 1-0 fra sin venstre bakspillerposisjon med venstrehånden.

– Det er en spiller med selvtillit som fyrer av fra motsatt av favorittposisjonen, kommenterte tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin under den TV 2-sendte kampen.

Men ikke mange minuttene senere haltet hun av banen etter et returløp. Hun fikk behandling på det høyre låret.

– Hun er ekstremt viktig for dette Larvik-laget. Det var farlig tidlig, sa Hammerseng-Edin.

I andre omgang fanget kameraene Kurtovic på tribunen sammen med forloveden Brede Csiszar – og krykker.

KRYKKER: Amanda Kurtovic spilte kun åpningsminuttene mot Sola, før en skade i låret gjorde at Larvik-profilen måtte gi seg. I andre omgang satt hun på tribunen med Brede Csiszar.

– Det ser ikke ut som Amanda er særlig fornøyd, kommenterte tidligere lagvenninne Gro Hammerseng-Edin.

Skademareritt

Ikke nok med det: Før pause forsvant også Tirill Solumsmoen Mørch ut med det som så ut til å være en kneskade, før et overtråkk gjorde at en gråtende Marianne Haugsted gikk av i andre omgang.

– Larvik kom hit med 13 spillere. Nå er det kun ti igjen, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli.

– Det er et Larvik-lag som i utgangspunktet ikke har masse å ta av, sa Hammerseng-Edin.

Larvik-trener Eirik Haugdal visste lite om skadeomfanget i pausen.

– Fysioen smiler dessverre ikke, sa Haugdal til TV 2.

Kurtovic sier til TV 2 at hun er sikker på at det er en strekk.

– Jeg kjente det med en gang. Jeg hadde ikke sjanse til å fortsette. Jeg sliter litt med å sette ned foten, så det blir spennende å se hvilken grad det er. Forhåpentligvis er det grad en. Jeg skal til undersøkelser i morgen, men jeg tror at jeg er ferdig for den halve sesongen her, sier Amanda Kurtovic.

Larvik kunne glede seg over at juniorverdensmester Maja Furu Sæteren kom inn for Kurtovic og leverte sju scoringer.

– Det er gøy å få muligheten. Da må vi bare gripe den. Det er gøy å få den tilliten, så det er bare å stå på og gi alt. Jeg må vise at jeg er villig til å kjempe om plassen. Det er ekstra gøy å få de to poengene, sier Sæteren til TV 2.

Dramatiske sluttminutter

Larvik var fem mål foran, men i andre omgang slet vestfoldingene med Sola, som snudde kampen.

I et dramatisk sluttminutt skulle imidlertid Larvik ta seieren.

– Det så ut til at de punkterte som en luftmadrass, men en eller annen fant en pumpe, så de fikk sklidd inn til land med full pott, kommenterte Harald Bredeli da sluttsignalet gikk.

På stillingen 22-22 fikk Sola straffekast. Eli Smørgrav Skogstrand i Larvik-målet dro frem en kjemperedning på forsøket fra Kristiane Knutsen. Larvik gikk opp i 23-22 etter et distanseskudd fra Emma Skinnehaugen, og da Sola rotet bort ballen med sekunder igjen i det neste angrepet, kunne Larvik-spillerne slippe jubelen løs for seier.

– Jeg var nesten litt glad det ikke var kantskudd, for jeg hadde bommet på så mange skudd, sier Skinnehaugen til TV 2.

– Prestasjonen er fryktelig. Vi spilte med luen i hånden. Vi turte ikke å gå på kassen. Vi var usikre mot blank kasse og alene med keeper. Det var bare rette skudd i 60 minutter, sier Sola-trener Steffen Stegavik.