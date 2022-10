Sjokkvrakingen: – En telefon man ikke ønsker å få

VRAKET: Marit Røsberg Jacobsen i aksjon for Norge under VM-kampen mellom Norge og Puerto Rico i Ciutat de Castelló. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Det var som alltid ventet stor spenning til Thorir Hergeirssons EM-uttak, og som antatt var det også flere endringer. Hele syv mesterskapsdebutanter får muligheten når Norge skal prøve å forsvare EM-tittelen i november.

Men det kom nok som en overraskelse på de fleste at Marit Røsberg Jacobsen var utelatt fra troppen som tirsdag ble presentert i forkant av det kommende mesterskapet.

28-åringen fra Narvik har vært fast inventar i det norske laget de siste seks årene, men må nå belage seg på å følge mesterskapet fra sofakroken hjemme når EM går av stabelen i Slovenia.

– Jeg har ikke rukket å tenke så mye. Akkurat nå fyller bare skuffelsen over å ikke være tatt ut det aller meste, sier Røsberg Jakobsen til TV 2.

I AKSJON: Marit Røsberg Jacobsen (f.v.) og Stine Skogrand under EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Sveits tilbake i 2018. Foto: Berit Roald

– Dette man jobber for

Mandag kom telefonen ingen utøver ønsker å få i forkant av et stort mesterskap.

Team Esbjerg-spilleren ble vraket til fordel for Viborg-spiller Emilie Hovden på høyrekanten. Dermed må Røsberg Jacobsen for første gang på seks år se Norge kjempe om edelt metall, fra TV-stua i Danmark.

– Det er kjedelig, for det er jo dette man arbeider for hver dag på trening. Man har som mål å komme med, og da er det klart at det ikke er en telefon man ønsker å få, fortsetter 28-åringen.

Tett duell

Ifølge landslagssjef Hergeirsson har duellen på høyrekanten vært tett gjennom hele høsten, men begrunnet valget til TV 2 på følgende måte:

– Emilie (Hovden jou.anm) fikk ikke en optimal vårsesong på grunn av små skader. Men hun var solid i fjor, og veldig bra i det hun fikk muligheten med oss før og underveis i VM, forklarte Hergeirsson i TV 2s direktesending like etter uttaket.

– I tillegg har hun vært i stor utvikling denne høsten og er en av de beste statistikkmessig, hvor hun er langt der oppe. Hun er effektiv, skyter mål fra spisse vinkler, kontringer og syv-meter og er i form. Det er der hun trekker det lengste strået, utdypte Hergeirsson.

Selv har Røsberg Jacobsen i likhet med Hovden, slitt med skader tidligere i år. Høyrekanten pådro seg blant annet en leddbåndsskade i tommelen som holdt henne ute i tolv uker.

– Jeg har arbeidet hardt for å komme tilbake etter skaden i tommelen sist sesong, og jeg har hatt EM som mål og motivasjon lenge, sier en tydelig skuffet Røsberg Jacobsen.

– Akkurat nå fyller skuffelsen som sagt mest, men motivasjonen min er fortsatt stor, og jeg ønsker å slå tilbake og være med å kjempe om en plass på landslaget i tiden fremover.

– Forstår hun er skuffet

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, skjønner skuffelsen, men mener også dette understreker hvor tett konkurransen på høyrekanten er i den norske troppen.

– Det er et trangt uttak, for vi har tre veldig gode høyrekanter hvor alle er tilgjengelig. Det betyr jo at det blir en konkurranse. En konkurranse som tydeligvis var tettere enn vi trodde for litt siden, sier Svele om uttaket.

– Men jeg forstår at Marit er skuffet, det ville vært rart om hun ikke var, sier eksperten avslutningsvis.