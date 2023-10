Sensasjonell seier: – Maktdemonstrasjon

SEIER: Sander Sagosen og Kolstad kunne juble for seier over THW Kiel. Foto: Ole Martin Wold

Kolstad - THW Kiel 34-30 (19-16)

Det var knyttet mye spenning rundt Sander Sagosen og Kolstads møte med den tyske storklubben Kiel. Håndballstjernen forlot den tyske storheten etter tre år i klubben til fordel for Kolstad.

Den hardtsatsende klubben har provosert mange rundt, spesielt i Tyskland. Torsdag kveld svarte trønderen og Kolstad på tiltale.

Etter 60 minutter spilt kunne Kolstad juble for en maktdemonstrasjon mot Sagosens gamleklubb.

– Hatten av for ham

Og Sagosen blir hyllet av lagkamerat Magnus Abelvik Rød.

– Jeg tror nok at han synes det var ekstra godt å slå gamle lagkamerater. Vi er en del som har ekstra følelser knyttet opp til denne kampen her.

– Du så fra starten av hvor motivert Sander var. Hatten av for ham. Du så at han ville ekstremt mye, sier Rød til TV 2.

– Det er moro. Jeg synes vi begynner å bli god, altså, sier en glisende Christian Berge til TV 2.

Han får støtte av Gøran Johannessen.

– Dette betyr sykt mye. Det at vi slår et lag som Kiel viser hvor sinnssykt mye potensial og kvalitet det bor i Kolstad. Det er nesten litt ubeskrivelig.

– Det er en sinnssyk prestasjon.

Kiels norske stjernespiller var naturlig nok skuffet etter tapet.

– Det er for dårlig. Det var ikke det vi var her for, sier Kiels Harald Reinkind til TV 2 etter kampslutt.



Føk ut av startblokkene

For det var et heltent Kolstad som kom ut i en kanonfart fra start og gikk raskt opp i ledelsen mot et ubeseiret Kiel i Champions League.

Drøye 7000 publikummere kunne juble høyt da Adrian Aalberg sendte en flyverpasning til kollega Sagosen 12 minutter inn i kampen. Trønderen satte inn en femmålsledelse 11-6.

Men forrige sesongs Bundesliga-mester slo sterkt tilbake. 13-8 gikk til 13-12, men trønderne kunne gå til pause med tre mål i pluss.

– Det er en maktdemonstrasjon fra Sagosen og han har vært strålende. Fem mål på fem skudd, og en haug med assist. Han er akkurat der han skal være og har truffet med tenningsnivået sitt, var dommen til TV 2s håndballekspert Bent Svele i pausen.



Og trønderne hadde ingen planer om å senke nivået eller farten i den andre omgangen. Kolstad-kaptein Sigvaldi Gudjonsson kontret inn sitt syvende mål for kvelden.

Men til tross for full pipekonsert fra de oppmøtte i Trondheim Spektrum utlignet Kiel til 24-24 drøye kvarteret inn i andreomgang.

– Fokus nå. Vi må tørre, sa Christian Berge i time out på stillingen 28-27 og hjemmelaget så seg aldri tilbake.

Gudjonsson fortsatte målfesten og sikret ballen i åpent mål, og Trondheim Spektrum kunne juble for seier til slutt.