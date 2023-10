Sagosens ekstreme forvandling: – Jeg var 107 kilo

I 2018 ble Sander Sagosen, den gang som PSG-spiller, kåret til verdens beste håndballspiller. To år senere kunne han juble for bronse og målrekord for Norge i EM, i tillegg til Champions League-triumf med det tyske storlaget Kiel.



PÅ TOPPEN: Sander Sagosen jubler for Champions League-seieren i 2020. Foto: INA FASSBENDER

19-åringen som forlot Norge som 85-kilos «fjærvekt» i 2014 hadde for alvor blitt mann.

– Den 2020-sesongen er den beste sesongen jeg har prestert. Jeg håper at jeg kan komme tilbake dit. Jeg vet jo at jeg har det i meg, det vet jo alle sammen, håper jeg, sier en smilende Sander Sagosen til TV 2.



På sin ferd ut i Europa, via Aalborg, til Paris, og deretter Tyskland og Kiel, handlet mye om å bli større, sterkere og tøffere for den trønderske håndballeneren.

Det var en oppskrift han fulgte helt til et møte med Kolstads trenerduo Christian Berge og Stian Gomo.

– Jeg var 107 kilo

Sagosen har i flere år blitt anerkjent som en av verdens beste håndballspillere.

Allikevel innrømmer 28-åringen at en gradvis vektøkning har gjort noe med hans spillestil.

Håndballens trollmann ble etter hvert et realt stykke tysk biff.

Magi ble byttet ut med nærkamp.

KNALLHARDT: Bundesliga er kjent for å være den tøffeste ligaen i verden. Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

– Jeg føler at fysikken min har gått gradvis oppover, oppover og oppover. Så kom jeg til Tyskland, og så har den kanskje, ikke stagnert, men man blir på mange måter skolert for å kunne tåle alle de trøkkene og det fysiske som kommer der, sier Sagosen og utdyper:

– Jeg tror at jeg, med min spillestil, var avhengig av det. Bundesliga er i en egen klasse på å være så fysisk og gi så stor slitasje på kroppen. Da må du ha litt robusthet og pondus for å stå imot, ellers blir man skadet.

Men til tross for at 19-åringen på 85-kilo skulle entre tungvektsklassen med god margin i løpet av de neste sju-åtte årene, klarte han ikke å holde skadene unna i Tyskland.

I kamp for Kiel mot Hamburg 5. juni i fjor gikk det galt. En Sagosen, skrikende av smerte, pådro seg et ankelbrudd.

STORE SMERTER: Sander Sagosens ankelbrudd holdt han på sidelinjen i fem og en halv måned . Foto: Skjermdump med tillatelse fra Viaplay

– Jeg husker jeg kom tilbake i Kiel etter jeg ikke hadde fått lov til å løpe, men kun trent styrke i fire måneder eller noe. Da tror jeg at jeg var 107 kilo.



Klar beskjed

Tallet på baderomsvekta var imidlertid ikke musikk i ørene hos Kolstads trenerduo Christian Berge og Stian Gomo.

I sitt første møte med sin nye arbeidsgiver fikk Sagosen beskjed om å «slanke» seg.

SLANKE-BESKJED: Christian Berge og Stian Gomo ønsket å se en lettere Sander Sagosen i Kolstad-drakt. Foto: Per-Atle Karlsen

– Ja, på det første møte vi hadde, sa Christian og Gomo at «du må ned en tre-fire kilo. Vi skal ha deg rett under 100», sier Sagosen og fortsetter:

– Jeg ser jo ikke på det som at de rakker ned på meg. Det handler om at alle sammen ønsker at jeg skal være en så god versjon av meg selv som mulig. Om de mener det er riktig, så må man høre på dem.

Sammen med Kolstads fysiske trener Ole Martin Viken, som i mange år har jobbet med Sagosen på landslaget, tok 28-åringen fatt på oppgaven. Nå er han i bedre form enn på lenge.

– Jeg føler i alle fall det. Jeg føler meg i veldig bra fysisk form og jeg har hatt veldig godt av å komme hjem her og fått jobbet med Ole.



GJENFORENT: Ole Martin Viken (nederst til venstre) var ferdig som fysisk trener på landslaget etter VM i januar. Nå er han og Sagosen gjenforent i Kolstad. Foto: Annika Byrde

– Han har nok gått sammen litt. Han har trent godt og sikkert endret litt på treningsvaner. Han har fått betaling for det, sier Christian Berge til TV 2.

Sagosen selv bekrefter at flere kilo har fått marsjordre.

– Da jeg kom tilbake her var jeg 97 kilo. Da hadde man gått ned ti kilo. Nå tror jeg at jeg ligger rundt 98 kilo, som egentlig er fint og der jeg vil ligge, sier Sagosen.

– Jeg vil jo ha en spillende Sander. En som er med og skaper gode situasjoner for sine medspillere. Det er det vi jobber etter, fortsetter Berge.



ØNSKET ENDRING: Både Gomo og Berge var tydelig på at Sagosen måtte endre sine trenings-vaner da han kom til Kolstad. Foto: Beate Oma Dahle

Strålte mot gammel storhet

Og skal man vurdere ut fra tallene ser det ut til at Kolstad og Sagosen er på god vei til å lykkes med den planen.

Etter å ha kriget seg gjennom to ribbeinsbrudd i sesonginnledningen, har Sagosen notert seg for 40 målgivende pasninger i Champions League, noe som er femten mer enn nummer to på lista.

Tar man med de 39 målgivende pasninger han har fra de fem første ligakampene, snitter Sagosen 8 assist per kamp.

INGEN OVER: På sine fire første Champions League-kamper i Kolstad-drakt har Sagosen notert seg for 34 målgivende pasninger. Foto: Fredrik Varfjell

– Assist-spillet mitt og det å få relasjoner med lagkompisene begynner virkelig å sitte, og så handler det om at jeg skal bli enda skarpere på målet, sier Sagosen.



Etter møtet med gamle venner i Kiel i Champions League tyder mye på at Sagosen er i ferd med å finne tilbake til spillet som ga han merkelappen «verdens beste håndballspiller» for noen år siden.

Torsdag kveld hamret trønderen inn åtte mål da Kolstad tok en sensasjonell seier over det tyske storlaget.

STORFINT BESØK: Torsdag ønsker Sagosen og Kolstad Kiel velkommen til Champions League i Trondheim Spektrum. Foto: Per-Atle Karlsen

Det smakte ekstra godt for bakspilleren som møtte mye kritikk da han valgte å reise hjem til Trondheim i sommer.

– Det har vært noen kvelder som har vært litt tøffere enn andre når man har stått i en prosess og man tar et valg. Man skuffer noen og man gleder noen. De som har blitt skuffa har kommet med mye kritikk mot det prosjektet her. Det er mange som ikke har forstått det og da er det deilig å motbevise dem, fortalte Sagosen til TV 2 etter seieren mot gamleklubben.

– Det er dette jeg kom hjem for. Det er helt magisk å få være med og oppleve det. Jeg er stolt.