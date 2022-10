Sagosen med gladmelding: – Begynner å nærme meg

– Det går veldig bra. Jeg føler det går fremover med kroppen, hodet og føttene. Det ser veldig bra ut og jeg begynner å nærme meg, sier Sander Sagosen til TV 2.

27-åringen pådro seg et stygt ankelbrudd i kamp for klubblaget Kiel i juni. Det førte til at han måtte opereres to ganger.

– Hvor er du i løpet nå, med tanke på VM?

– Det er vanskelig å si. Det er over tre måneder siden jeg opererte og jeg har fått grønt lys på det meste. Jeg skal ta det gradvis og ikke springe hver dag.

– Godt i rute vil jeg si, selv om det er uklart. Jeg kan være i full håndball om halvannen måned, men også plutselig måtte vente tre-fire måneder. Det er umulig å stå her og ha fasiten, sier Sagosen.

Sagosen er i kjent stil offensiv, men ser på det å nå mesterskapet som et realistisk mål.

– Jeg håper jo det. Tilbakemeldingene har vært gode. Jeg har satt meg et mål om at hvis jeg ikke spiller fullt i desember, så har jeg ikke lyst å være med på «halv fot». Målet er at jeg etter VM da skal gå rett inn i Kiel. Går det som jeg drømmer håper jeg å ta på den norske trøya, gliser profilen.

Håndballstjernen forteller at det har vært krevende og en ny opplevelse å ikke kunne spille håndball.

– Det har vært en liten berg- og dalbane med min første ordentlige skade. Det har vært en læringsprosess og jeg har enorm respekt for alle som går gjennom det, men jeg føler jeg kommer meg styrket ut av det.

Nå gleder trønderen seg over å se tydelig progresjon.

– Det er en kjip situasjon å stå i, men det er deilig med små gleder i hverdagen. Bare det å kunne skyte og løpe litt, som man vanligvis tar for gitt. Jeg jubler når jeg løper på tredemølla, ler Sagosen.