Sagosen før VM: – Hvis alt klaffer, så tror jeg på det

Den norske håndballstjernen er tilbake etter skrekkskaden. Nå står VM for tur med en skadefri tropp for første gang på flere år.

Han måtte følge de norske håndballgutta fra tribunen under EM-kvalifiseringskampene i oktober, men i slutten av november gjorde Sander Sagosen comeback for THW Kiel og fortalte til TV 2 at VM var innenfor rekkevidde.

Så ble den norske håndballstjernen tatt ut i Jonas Willes første mesterskapstropp som landslagssjef. Nå er 27-åringen klar for VM.

– Det kjennes helt fantastisk, sier trønderen med et stort smil om munnen.

– Det har vært mange dyktige personer i sving som jeg må takke og så føler jeg at jeg har lagt ned en liten jobb selv også.

– Ja, du må takke deg selv litt også?

– Ja, jeg kan takke meg selv også. Og Hanna, familien og alle som har holdt ut med at jeg har vært litt mer svingende i humøret.

– Virkelig troen på den gjengen her

På pressetreffet for mediene i forkant av Gjensidige Cup i Trondheim stiller et tilnærmet skadefritt landslag opp. Det gleder Kiel-spilleren.

– Det er første året vi er full tropp, sier Sagosen og banker i bordet.

To spillere som er tilbake i håndballguttas mesterskapstropp etter flere skadeavbrekk er Flensburg-duoen Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød.

– Det er en ære hver gang man blir tatt ut. Det å få være med gutta i et mesterskap betyr ekstremt mye for meg, forteller Johannessen.

SAMLET: Gøran Johannessen, Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød er alle klare for VM. Til høsten blir alle tre å se i Kolstad. Foto: Vidar Ruud

Nå gjenstår kun tre oppkjøringskamper i Gjensidige Cup før landslaget reiser til gruppespillet som starter i Krakow.

– Alle ser bra ut. Det at det er tøff konkurranse om plassene er bare naturlig nå. Uansett om jeg hadde vært i min beste form eller ikke så vil det bli annerledes. Vi er mange flere om beinet og som kjemper om spilletiden. Jeg kommer til å gi gass hvert minutt jeg får på banen. Og de minuttene jeg ikke er på banen, så kommer jeg til å stå på benken og heie. Vi må være et lag om det her.

– Hva tror du laget laget kan få til?

– Hva jeg tror? spør Sagosen med et smil om munnen.

– Jeg tror og håper at vi reiser til Polen og forhåpentligvis en dagstur til Stockholm for å spille om gullet. Hvis alt klaffer, så tror jeg på det. Det gjør vi alle sammen. Vi er ikke favoritter når vi går inn i det her. Det har Danmark, Sverige og Frankrike fortjent. Vi kommer inn som noen outsidere vil jeg si. Og kommer vi inn i bobla vår og får alt til å flyte, så har jeg virkelig troen på den gjengen her.

Abelvik Rød var sist med i mesterskap for håndballgutta i OL 2021. Høyrebacken var spent på om Sagosen kom til å rekke verdensmesterskapet.

– Sander er en verdensklassespiller som alle gjerne skulle hatt på laget sitt. Det at han nå rekker mesterskapet som så litt usannsynlig ut etter den andre operasjonen, er helt klart et pluss for oss. Så er Sander en veldig fin fyr å ha i spillergruppa som setter krav og vet hva han vil, forteller Abelvik Rød om lagkameraten.

Gladmelding for Toft

Da Jonas Wille presenterte VM-troppen 12.desember, var det noe usikkert rundt Erik Thorsteinsen Toft.

Bakspilleren ble tatt ut til tross for at han ble operert for sportsbrokk snaut to uker før uttaket. Han ble dermed tatt ut som en 19.spiller, og man måtte se hvordan han kom seg etterhvert.

Onsdag kunne landslagssjefen komme med gode nyheter.

– Det har sett kjempe bra ut. Han har respondert veldig bra på treninger og har trent mer eller mindre fullt etter at han kom hit. Han har hatt en bra oppkjøring hjemme på Elverum der blant annet Christian Berge har bidratt med treninger med laget til sønnen sin. Erik har vært med der og trappet det opp gradvis. Det ser veldig bra ut, forteller Wille.

Onsdag kveld sendte Norges Håndballforbund ut en pressemelding om at Harald Reinkind har fått en lårhøne. Dermed ble Kent Robin Tønnessen, som opprinnelig var reserve, hentet inn til Gjensidige Cup.

– Vi vet hva vi får med Kente: Stor rutine, matchvinneregenskaper og fine bidrag inn i gruppa. Vi har kalt ham inn på grunn av at Harald Reinkind har fått seg en lårhøne. Det er helt udramatisk for Harald med tanke på VM – den skaden vil gå over i god tid til 13. januar, sier Wille til landslaget hjemmesider.