Sagosen etter sjefsbyttet: –Det er en enorm sult

Sander Sagosen har allerede merket en forandring i spillergruppa etter at den nye landslagssjefen tok over.

Etter at Christian Berge takket for seg som landslagssjef i mars, starten jakten på et nytt trenerteam.

I juni ble det offentliggjort: Jonas Wille, som ble ansatt som Christian Berges assistent på landslaget i oktober 2021, tar over sjefsrollen og skal lede de norske håndballgutta til sommeren 2026.

Se EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Slovakia torsdag fra kl.18 på TV 2 Direkte og TV 2 Play

– Vi hadde det fantastisk med Christian (Berge) i mange år, men det at du gjør noe nytt gjør at du får en reaksjon i gruppa. Uansett om du har 100 landskamper eller én landskamp, så må vi rette oss litt opp i ryggen, brette opp ermene og vise oss frem. Det ser man i gruppa at det er en enorm sult og alle jager for å få sine spilleminutter, sier Sagosen til TV 2 som får støtte av Kristian Bjørnsen.

– Alle sammen må vise hva de kan. Det er mange om beinet og konkurransen er stor, slår Bjørnsen fast.

– Det ligger mer på oss

Nå, fire måneder etter ansettelsen, er landslaget samlet og Wille har ledet sine første treninger med landslaget. Og torsdag kveld får han sin debutkamp i ny rolle.

– Det blir spesielt. Man vender seg til tanken og vært i jobben en stund, men kamp og trening er det morsomste med denne jobben. Så jeg gleder seg ekstra til denne dagen, forteller Wille.

NYTT TEAM: Jonas Wille har fått med seg svenske Martin Boquist som assistenttrener på landslaget. Foto: Anja Borg / TV 2

– Det er god energi og motivasjon i gruppa. Det er naturlig at alle begynner med blanke ark, får en ny mulighet og må være litt ekstra på tåhev. Det er bare positivt, følger landslagssjefen opp.

Sagosen deltar ikke for fullt på denne samlingen på grunn av rehabilitering av ankelskaden, men fortalte til TV 2 onsdag at han er styrket i troen til å rekke håndball-VM i januar.

De norske håndballgutta har de to siste mesterskapene ikke kommet seg til en semifinale.

– Det ligger mer på oss enn på Jonas, egentlig. Vi må prestere og gjøre jobben. Vi må legge ned treningen mellom samlinger og på samlinger, og så skal han stå der og holde i trådene, sier Sagosen.

– Jeg er sikker på at dette kommer til å bli veldig bra, legger håndballstjernen til.

Gjenforent

Flere av håndballgutta har hatt Wille som trener på juniorlandslag. Blant dem er Flensburg-Handewitt-spiller Magnus Abelvik Rød.

– Han har blitt med de store gutta nå, sier Abelvik Rød om landslagssjefen og smiler.

Bakspilleren er klar for å spille med flagget på brystet for første gang siden OL i Tokyo.

– Jeg følger konseptet hans fullt ut og gleder meg til å være en del av det prosjektet han har satt i gang med nå, forteller Abelvik Rød.

På samlingen i Sandefjord denne uken har landslaget hatt møter der de har diskutert verdier innad i laget.

– Vi prøver å koke det ned til noen punkter og sette en strek over det som har vært. Så skal vi videreutvikle det som har vært bra og utvikle oss i en litt ny retning. Det blir veldig fint, sier 25-åringen som til sommeren returnerer til norsk håndball etter seks år i utlandet. Fra sommeren 2023 er han Kolstad-spiller.

Wille er glad for å komme ordentlig i gang i den nye rollen og for å ta del i et taktskifte på landslaget.

– Det er ikke bare endringer vi gjør. Vi beholder kjernen fra før, noe som er viktig å få frem. Vi håper og tror at fundamentet fra før bærer det her, og så skal vi forsøke å videreutvikle sakte med sikkert, slår Wille fast.