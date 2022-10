Rystet: – Aldri sett det fra Thorir før

Danmark - Norge 27-29 (13-9)

– Jeg tror jeg aldri har sett det fra Thorir Hergeirsson før, sa TV 2s håndballekspert Bent Svele om bildene av en rystet landslagssjef.

Hergeirsson tok timeout allerede da det sto 4.38 på kampuret.

Norge hadde ikke tapt for Danmark siden EM-oppkjøringen i 2014, men i søndagens Golden League-avslutning i Ikast ble de norske håndballjentene feid ut av hallen i åpningen av danskene.

Danmark gikk rett opp til 5-0, og danskene ledet på det meste 9-2, men Hergeirssons jenter fikk etter hvert bedre skikk på forsvaret. Til pause var den danske ledelsen krympet til fire mål på 13-9.

SJOKKSTART: Kristina Novak (t.v.) og Maren Aardahl ble rystet av de danske jentene i Golden League-avslutningen. Foto: Mikkel Berg Pedersen / NTB

– De regjerende europa- og verdensmesterne kan ikke ligge under 2-9 på bondelandet på Jylland. Det er pinlig og flaut. De var nødt til å steppe opp, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli.

Snudde kampen

Andre omgang startet ganske likt som den første, men denne gangen var det Norge som herjet. Norge scoret fire på rappen og gikk rett opp til 13-13. Midtveis i første omgang var kampen snudd.

For første gang i kampen ledet Norge da det sto 20-19.

– Norge sto på hælene og lot seg bombardere. Nå har de steppet opp mange, mange hakk, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli.

Keeperen med to mål på 35 sekunder

Norge var på det meste foran med tre mål, men det ble noen nervepirrende sluttminutter i Ikast.

– Resultatet er egentlig underordnet. Starten var svak, men måten de har kommet tilbake på, er imponerende. Måten Thorir Hergeirsson har disponert laget, har vært strålende. Om Norge vinner eller taper med ett, har det ingen praktisk betydning, selv om det alltid er morsommere å vinne, sa TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Norge dro i land en 29-27-seier i siste kamp før EM-uttaket.

– Hva skal vi gjøre nå?

Landslagssjef Thorir Hergeirsson oppsummerer sjokkstarten slik:

– Det er ofte større hjertefrekvens enn det i dag. Det var artig. Vi havnet ordentlig bakpå, og det så ikke så bra ut på 9-2. I stedet for å stå imot og ta brudd, tok vi to steg bakover. Da føk noen baller i mål. Med et ryggende forsvar var det lite hjelp for Silje (Solberg), mens Sandra (Toft) koste seg i mål med halvdårlige avslutninger, sier han.

Henny Ella Reistad, som var Norges kaptein i skadefraværet til Stine Bredal Oftedal, hadde en håpløs følelse i åpningen av kampen.

Her «krangler» de om hvem som er verdens beste

– Det var svingende. Det var både frustrasjon og oppgitthet i starten. Jeg fikk en følelse av «hva skal vi gjøre nå?» Ingenting fungerte, men vi byttet litt og det kom noen utpå som gjorde en veldig god jobb, så tok vi ett mål om gangen. Sakte, men sikkert var vi inni det. Det var lenge igjen av kampen, sier Reistad til TV 2.

Katrine Lunde, som spilte andre omgang, var ikke spesielt stresset.

– De har mye energi, og de kom med veldig bra trøkk. Vi viser enormt mye ved å snu det. Jeg følte likevel at vi hadde litt kontroll. Vi jobbet og jobbet, og vi tok ett mål om gangen. Vi jobbet bra over hele linjen, sier Vipers-målvakten til TV 2.