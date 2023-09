Roses av Berge: – Overrasker meg overhode ikke

DEBUT: Fredrik Tønne får sin trenerdebut i REMA 1000-ligaen for Bergen på lørdag. Foto: Fride Sørensen / TV 2

For å bli byens flaggskip for to år siden ble FyllingenBergen til Bergen Håndball. Allerede første sesong med storsatsning endte med fortvilelse og nedrykk.



Men Bergens-laget rykket rett opp igjen til det gjeveste selskap. Og på sidelinjen står nå REMA 1000-ligaens yngste trener på sidelinjen.

– Han blir ordentlig god. Det tror jeg, slår Christian Berge fast.



Slik beskriver den tidligere landslagssjefen og nåværende Kolstad-treneren Bergens Fredrik Tønne (28).

– Jeg ønsker å nå så langt som mulig som trener. Jeg tenker at alder er ubetydelig. Er du god nok, er du gammel nok. Så får vi håpe jeg er god nok, følger Tønne opp.



KLARE: Bergen-spiller Eskild Dahl Reitan og Fredrik Tønne er klare for sesongstart. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Fått inspirasjon fra Berge

Tønne har signert en toårskontrakt med Bergen. Trønderen kommer fra trenerjobb i Charlottenlund der han tidligere har jobbet litt sammen med Berge og fikk mye inspirasjon fra trenerprofilen.

– Han er ekstrem på små detaljer i ting. Der har jeg lært masse. Det er små detaljer som du tenker er ubetydelige, men som i det store bildet utgjør en forskjell. Han er veldig flink til å strukturere spesielt angrepsspill. Det er spesielt de to tingene jeg har lært mye av han, forteller Tønne.



Lørdag leder han Bergen i Sotra Arena i sin første offisielle kamp. Og det mot Kolstad og Christian Berge.



Se Bergen-Kolstad lørdag fra kl.19 på TV 2 Sport 1 og Play

ROSER KOLLEGAEN: Christian Berge er stor tilhenger av Bergens-trener Fredrik Tønne. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Jeg var assistent for han en periode i fjor. Jeg synes det var fantastisk moro. Han er en håndballklok trener med et brennende engasjement. At han har fått seg en eliteserieklubb overrasker meg overhode ikke, sier Berge.



Ønsker å kjempe i toppen i fremtiden

I tabelltipset til «Kommentatorbua» er Bergen tippet på tiendeplass denne sesongen. Det gir ikke verken sluttspillplass eller kvalikk for nedrykk.

Selv har laget satt som målsetting å etablere seg i eliteserien.

– Målet er å kjempe om en plass i sluttspillet, så får vi se hvor bra det blir. Langsiktig så har klubben store ambisjoner og håper at innen tre-fire år at vi kan være med å kjempe i toppen av norsk håndball, sier Tønne.

– Og da begynner dere med Kolstad denne sesongen?

– Det er en brutal start sånn sett. Samtidig er det fint, fordi det er en kamp helt uten press og forventninger. Vi skal gå ut der og gjøre en god prestasjon. Det er det største målet. Samtidig så er det klart at, uansett motstander, går vi på banen for å vinne. Vi føler ikke noe press - det er det Kolstad som har.