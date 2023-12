Rørt Herrem hjem til nissejobb

Søndag kveld ble Norges gulldrøm knust etter at Frankrike vant VM-finalen 31-28. Nok et langt mesterskap er over, og for Camilla Herrem har det vært ekstra spesielt.

– Når boblen sprekker så blir man jo litt ferdig i kroppen og mentalt. Man merker jo det at det er et langt mesterskap, og det er mye følelser, forteller Camilla Herrem til TV 2.

Kantspilleren har nå gjennomført sitt 18. mesterskap for Norge.



Landslagsveteranen fikk spilt gruppespillet i VM i hjembyen Stavanger og har rundet hele 300 landskamper.

TOPP TI: Camilla Herrem endte med 42 scoringer i VM og havnet på niendeplass på topp scorer-listen. Foto: Beate Oma Dahle

Men natten etter åpningskampen mistet Herrem og familien hunden Lykke. 37-åringen reiste hjem til mannen, Steffen Stegavik, og sønnene for å være med dem før hun var tilbake for kampen mot Østerrike.

– Jeg gleder meg så mye til å komme hjem og treffe guttene mine. Og så gruer jeg meg til å komme hjem og gå inn en dør uten at Lykke er der, forteller en tydelig berørt Herrem.



– Nå gleder jeg meg til å komme hjem og bare være mor. Jeg tror kanskje jeg skal være nisse i barnehagen også på tirsdag, så kontrastene er nydelige, sier Herrem mens hun smiler med tårer i øynene.

SØLV: Camilla Herrem, Stine Bredal Oftedal og de norske håndballjentene tapte VM-finalen mot Frankrike søndag kveld. Foto: Beate Oma Dahle

Dermed ble det ingen sedvanlig Tore Tang-avslutning på dette mesterskapet for Herrem og håndballjentene.

Men kanskje vil den gamle klassikeren igjen runge utover banketten allerede neste sommer i OL i Paris. De norske håndballjentene er allerede kvalifisert til de olympiske lekene.

– Det hadde vært noe, sier kantspilleren lattermildt.