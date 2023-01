Reiste seg etter marerittomgang: – På tide at jeg steppet opp

Landslagssjef Jonas Wille ga Torbjørn Bergerud tillit fra start da Norge slo Serbia. Men alt gikk inn bak Kolstad-keeperen. Etter null redninger på seks skudd ble Bergerud ofret før det var spilt ti minutter.

– Bergerud treffer ikke i det hele tatt. Han bekreftet at han var i god form, men han har ikke kommet ordentlig i gang her. Det er vondt med null redninger.

Bergerud kom inn igjen i 2. omgang, men det tok nesten åtte minutter før det kom en redning. Men fra da av og ut stod Bergerud virkelig frem med åtte redninger, hvor flere var viktige.

– Det var veldig bra. Han var en av flere matchvinnere. Nå er han i gang også, sier landslagssjef Jonas Wille.

Bergerud erkjenner at han var langt unna å levere godt nok i 1. omgang.

– Det går mer på meg enn forsvaret. Bare svakt av meg, rett og slett. Derfor var det godt å komme inn å vise at jeg har noe her å gjøre. Det var godt for egen følelse. På tide at jeg steppet opp, sier 28-åringen.

– Bare i hodet det satt

I de siste mesterskapene har han vært Norges førstevalg. Det har Bergerud også vært så langt i Polen etter en god sesong i Kolstad.

– Man står med en ekstra selvtillit og har noen redninger i banken. Det er en veldig fin følelse å komme inn i mesterskapet med, uttalte Bergerud tidlig i mesterskapet.

Målvaktspillet i gruppespillet viste seg å ikke stå helt i stil med comebacket i Rema 1000-ligaen. Kristian Sæverås hadde flere minutter på banen før Bergerud altså fikk sjansen fra start mot Serbia.

KEEPERNE: Verken Torbjørn Bergerud (t.v) og Kristian Sæverås har vært utpreget førstekeeper. Foto: Annika Byrde

Men da alle Serbias forsøk gikk inn og Bergerud ble tatt av før ti minutter, så det ut som en ordentlig knekk i selvtilliten.

– Det kan fort bli en mental greie. Bergerud så litt preget ut, sier Bent Svele.

Bergerud innrømmer at han fikk seg en knekk som han måtte gjøre noe med før han startet 2. omgang. Da brukte han pausen til å snakke med trenerne.

– Jeg får nullstilt meg, og det fungerte. Det handler kun om det mentale. Det var bare oppi hodet det satt. Jeg måtte være med å snu kampen, og da var det deilig med en slik omgang, sier han.

Mener Norge trenger målvakter i toppform

Heller ikke Kristian Sæverås storspilte, og først etter 15 minutter kunne Norge notere sin første redning.

– Vi sliter med å komme på ballene. I dag traff jeg ikke helt. Så nå er det bare å jobbe på videre, så kommer det nye kamper.

Selv om Torbjørn Bergerud fikk en opptur i snuoperasjonen, så har målvaktspillet være et diskusjonstema under VM. Svele vil ikke si at Norge har et keeper-problem.

– Det er å dra det langt. Når vi skal sloss mot de beste - som de danske, svenske og spanske målvaktene - da er vi avhengig av å ha dem i best mulig form.

Norge møter Qatar på lørdag klokken 18.