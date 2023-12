Reistad-show: – Verdens beste

Østerrike-Norge 28-45

– Det hjelper å ha Henny Reistad på laget, sier Camilla Herrem med et smil til TV 2.

Etter en trøblete høst med skader i ankel, rygg og legg var Reistad tilbake i storform.

23-åringen scoret ti mål før hun satte seg på benken og så resten av kampen fra sidelinjen.

– Det er en flygemaskin. Hun imponerer meg stadig vekk med den fysikken hennes. Hun er en egen rase, og klart en av verdens beste spillere, fullroser Herrem.

PRAKTKAMP: Henny Reistad blir viktig i Norges jakt på VM-gull. Her koser hun seg på benken med Camilla Herrem. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Selv konstaterer Reistad at «mye lyktes» når hun oppsummerer kampen.

– Ti mål på elleve skudd. Du spilte 37 minutter?

– Det var gøy. Vi spiller på en måte som jeg liker veldig godt. Med fart og tempo i angrepsspillet. Så har vi gode spillere på alle posisjoner som gjør at det er vanskelig å stå i forsvar, svarer Reistad til TV 2.



– Bent sier det er divisjonsforskjell mellom deg og de som prøver å stoppe deg. Følte du at du hadde overtaket i dag?

– Ja, jeg følte litt det. Jeg følte også at det er kombinasjonen av hele angrepet som de har vanskeligheter med å stoppe. Det er der divisjonsforskjellen er, fordi det er så mye kvalitet i alle spillere, svarer Reistad.

Nora Mørk fulgte showet fra benken.

– Det er gøy å se at hun er i det slaget. Det trenger vi. Det var godt for henne, men ikke minst god for laget. Det har vært en kronglete høst, sier Mørk til TV 2.

Hun legger til:

– Det ser lett ut, men jeg skal love deg. Hun er lysår foran Østerrike.



Show fra stjernene

De norske håndballjentene vant åpningskampen med 32 mål over Grønland, og vertsnasjonen var ikke noe mindre favoritt mot wildcard-laget Østerrike.

Camilla Herrem og Norge satte i gang turboen fra start: 3-0 stod det etter kun to minutter. Og Henny Ella Reistad viste at hun er for alvor tilbake etter trøblete høst med skader.

TILBAKE: Henny Ella Reistad scoret ti mål mot Østerrike fredag kveld. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Esbjerg-spilleren banket inn sin femte scoring til 12-7 kvarteret inn i første omgang.

Og 24-åringen fortsatte festkvelden. Syv mål på syv skudd fra bakspilleren etter tyve minutter.

Norge gikk til pause med en nimålssledelse 21-12.

– Henny Ella Reistad gjør akkurat som hun vil. Hun skyter fra distanse, tar dueller og trykker til hele veien. Hun gjør alt og er verdens beste håndballspiller, var dommen til TV 2s håndballekspert Bent Svele i pausen.

De norske jentene holdt hastigheten oppe etter hvilen. Og Reistad fortsatte å score. Ti mål ble det på bakspilleren før hun satte seg på benken og så resten av kampen fra sidelinjen.

Ingvild Bakkerud er tilbake i mesterskap for første gang siden VM i 2019. «Bomberud», som Nora Mørk kaller henne, hamret inn 36-22.

Alle de norske utespillerne havnet på scoringslista, bortsett fra Nora Mørk som satt på benken hele kampen.

Norge vant til slutt 45-28.

– Trist

I likhet med onsdagens VM-start var det flere ledige seter i DNB Arena også fredag kveld.

– Det var mye folk, men vi skulle ønske at det var helt fullt. Det var det vel ikke. Det var en del IHF-plasser som ikke var benyttet. Ellers synes jeg Stavanger-publikummet leverer, sa håndballpresident Kåre Geir Lio til Viaplay i forkant av kampen.



TIL STEDE: President i det norske håndballforbundet Kåre Geir Lio i Viaplay-studio før gruppespillkampen i VM mellom Østerrike og Norge i DNB Arena. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Håndballpresident fortalte også at det skulle bli stinn brakke mot Østerrike. Det var det altså ikke.

Norges Håndballforbund har fått mye kritikk rundt de høye billettprisene. Tidligere onsdag fortalte håndballforbundet at billettprisene i hovedrunden i Trondheim er satt kraftig ned i pris.

– Det er trist og ikke bra at de ikke klarer å selge ut. De kan si at alle billetter er solgt, men hjelper ikke hvis de ikke blir brukt, sier Bent Svele.