Reistad-show i EM-åpningen: – Verdensener

Norge-Kroatia 32-23 (16-14)

Høstens store håndballfest er i gang, og den startet på best mulig vis for de norske håndballjentene.

Etter en noe slurvete avslutning på førsteomgangen mot Kroatia, viste Norge seg fra en bedre side etter pause.

Anført av en briljant Henny Reistad, med sju scoringer, vant Norge åpningskampen i EM 32-23.

– Det var deilig! Seier er det viktigste, og at vi kom på den måten vi gjorde i andreomgang. Det var en god følelse for hele laget at det ble sånn, sier Reistad til TV 2.

ENORM: Henny Reistad var briljant i åpningskampen i EM. Foto: Beate Oma Dahle

TV 2s håndballekspert Bent Svele roser 23-åringens forestilling.

– Reistad tar tak i matchen. Hun finter, skyter, lager sjanser, gjør alt. Hun står frem som den verdenseneren hun er, sier han, og legger til:

– Når hun er mer opptatt av seg selv og mindre opptatt av andre, så er hun på sitt beste. Hun så litt mye etter andre før pause, men etter pause er hun nesten ustoppelig.

Reistad påpeker imidlertid at det finnes forbedringspunkter.

– Jeg synes at mye er godkjent. Det er godt at vi skjerper oss litt i andre omgang, men vi skal gjerne klare å holde ledelsen når vi får den. Det er ikke noen grunn til å gi fra oss den, spesielt ikke på måten vi gjør det på med litt tekniske feil og slapt over hele linjen. Det er noe vi må skjerpe oss litt på, sier Reistad – riktignok med et smil etter seier i åpningskampen:

– Det var akkurat det vi ville ha.

Mørk: – Litt mer selvtillit

Nora Mørk understreker at håndballjentene var forberedt på en tøff kamp.

– De er vanskelige å riste av seg og spiller litt uortodokst, forklarer hun.

– Jeg synes at vi får en liten luke når Henny melder seg kraftig på i angrep, og da får vi litt mer selvtillit bakover også. Det hjalp veldig mye, fortsetter hun.

TIPP TOPP: Tommel opp! Nora Mørk var fornøyd etter Norges åpningskamp. Foto: Beate Oma Dahle

Stjernespilleren har mye godt å si om motstanderen – og tror at de kan være en verkebyll for rivalene.

– Kroatia er vi giret på å ha med til hovedrunden. For de kan skape mye trøbbel for de andre lagene. Det er et godt lag, sier Mørk med et smil.

Sjefen tar med seg mye positivt fra åpningskampen.

– Det er veldig godkjent å slå Kroatia med ni mål i en åpning, hvor både forsvaret i perioder, målvaktene, kontringsspillet på nøyaktighet, avslutninger mot målvakt, noen returløp som absolutt ikke hører hjemme … når man har litt å gå på der, er det ganske godt gjort å vinne med ni, mener Hergeirsson.

Svele mener åpningskampen i Slovenia lover godt for håndballjentene.

– Norge kom til mesterskapet som favoritter og er ikke noe mindre favoritter etter dette. Det var klasseforskjell på lagene etter pause. Vi har også folk på vei tilbake fra skader. Da er Norge farlige.

Les TV 2s EM-tips her!

Milepæl og «uverdig» avslutning

Kampen åpnet med slurvete angrepsspill fra begge lag, før Norge omsider stilte inn siktet og stoppet kroatiske forsøk.

Ved passerte ti minutter hadde Norge en tremålsledelse, 5-2, anført av Vilde Ingstad med tre scoringer.

Nora Mørk var også målfarlig. Profilens 7-4-scoring var Norges 3000. scoring i EM-sammenheng.

TRE TUSEN TAKK: Nora Mørk scoret fem i førsteomgang, blant dem Norges 3000. i EM-historien. Foto: Beate Oma Dahle

Norge ledet på det meste med fire i førsteomgang da kaptein Stine Bredal Oftedal ordnet 9-5 etter 17 minutter, men så gikk det tråere for det norske laget.

Der Katrine Lunde reddet fem av ti av de første skuddene ble det kun én redning på de siste ni før pause. Norges firemålsledelse ble halvert – 16-14-ledelse til pause.

– Siste halvdel av omgangen er ikke verdig det norske laget, sier Svele, og legger til:

– Jeg synes vi begynte fornuftig, sto godt bakover og hadde god uttelling. Så slurver vi, kaster bort ballen og står ikke like bra bakover etter det.

DABBET AV: Norge startet sterkt, men hadde en svak avslutning på førsteomgangen. Foto: Beate Oma Dahle

Reistad-dominans

Andreomgangen startet i samme stil. En lekker lobb fra Tena Japundza gjorde at det sto 17-17 like etter hvilen.

Så tok Henny Reistad ansvar. Esbjerg-spilleren hamret inn tre norske scoringer på rappen – 22-18-ledelse etter 40 minutter.

Fem minutter senere var ledelsen på fem mål, 26-21. Målscorer? Henny Reistad.

Norge lærte av førsteomgangen og ga ikke fra seg initiativet igjen. Med ti minutter igjen fikset Nora Mørk seksmålsledelse, 28-22, med ti minutter igjen.

Våre beste kvinner dro ytterligere fra. Mørk ble Norges toppscorer med åtte mål. Håndballjentene vant til slutt 32-23.