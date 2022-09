Reistad herjet i Champions League – Storhamar fikk juling

Esbjerg var flere nummer for store for Storhamar i Champions League. Den norske landslagsstjernen Henny Reistad herjet for danskene.

Esbjerg-Storhamar 35-25

Reistad storspilte og endte til slutt på åtte mål i det som var Esbjergs andre seier i gruppespillet. Den danske klubben står med to seirer og ett tap.

Det tok fem minutter før Storhamar satte sin første scoring søndag. Før det hadde flere norske spillere sørget for fire mål for Esbjerg. Maja Jakobsen leverte ni scoringer for Storhamar i kampen.

Nora Mørk, som i sommer meldte overgang fra Vipers Kristiansand til Esbjerg, scoret fire mål i oppgjøret. Marit Røsberg Jacobsen og Vilde Mortensen Ingstad noterte seg for to mål hver, mens Julie Bøe Jacobsen scoret én gang for Esbjerg.

I tillegg er Kristine Breistøl norsk innslag i det danske laget.

Esbjerg dominerte til tider kampen og ga ikke Storhamar mye å jobbe med. Til pause var stillingen 21-10, og Esbjerg ga aldri fra seg initiativet og vant 35-25.

Storhamar startet Champions League-sesongen med 22-31-tap for Metz, før Lokomotiva Zagreb ble knust 37-13.

I neste kamp venter tyrkiske Kastamonu på Hamar.

