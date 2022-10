Reglene skaper hodebry: – Kan koste deltakelse

Håndballjentene har for alvor gått inn i «korona-bobla» før EM kastes i gang.

KORONATILTAK: De norske håndballjentene må leve med smitteverntiltak i forkant av og under EM. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Denne uken spiller de norske håndballjentene Intersport Cup i Stavanger, og det er under én uke igjen til åpningskampen mot Kroatia i EM.

Men allerede fra de ble samlet har de levd under strenge koronatiltak med avstand til publikum og ingen besøk av venner/familie.

– Here we go again, sier Nora Mørk lattermildt til TV 2.

Håndballjentene er ikledd munnbind og må holde avstand til mediene som har møtt opp på pressetreff onsdag. Det er det tredje mesterskapet landslaget går inn i med smittevernstiltak.

– Jeg føler jeg har stått her så mange ganger og pratet om det. Det gode med det er at vi får spille mesterskap. Det kjedelige er at man ikke får ha så mye liv utenom, sier Mørk og smiler.

Før mesterskapet kastes i gang fredag 4. november må landslaget testes fire ganger. Avgir de en positiv test, må de isoleres i minimum fem dager og resten av laget må også testes.

Etter fem dager må en spiller være symptomfri og avgi en negativ PCR-test. Dersom de da får en negativ test, kan de komme inn og spille i mesterskapet.

– Vi trodde kanskje vi var ferdige med dette nå?

– Det trodde kanskje vi og. Det er vanskelig å si med smittetallet nå da vi i Norge lever ganske normalt. I en del andre plasser i Europa er det litt høyere tall, men det er få tall å vise til fordi det ikke registreres som før, men man antar en økende smittebølge i løpet av høst og vinter. Det er det vi må forholde oss til, sier landslagslege Aina Emaus.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson er ikke engstelig for sykdom, men det kan koste dyrt dersom man får smitte inn i troppen.

– Får vi smitte inn, så får det store konsekvenser for det vi jobber for og det målet vi har lyst til å nå. Blir man smittet så er man ute i minimum fem til seks dager og det kan koste deltagelse i et mesterskap. Og det gjør laget svakere dersom vi mister mange, slår landslagssjefen fast.

Laget og støtteapparatet skal ikke testes gjennom EM med mindre de har symptomer.

TILBAKE: Nora Mørk, Henny Ella Reistad og de norske håndballjentene må tilbake til korona-hverdagen. Her under VM i desember 2021. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tidligere denne uken testet to av de danske spillerne, Anne Mette Hansen og Kristina Jørgensen, positivt for korona. De ble satt i isolasjon, men testet negativt like etter.

De danske håndballjentene er nå i Stavanger og spiller Intersport Cup sammen med Norge, Nederland og Brasil.

– Kjenner man litt på det at det kommer så nært?

– Ja, faktisk litt. Men det er nesten så det er litt bra også, fordi man får en liten «wake up call» på det. Hvis det skjer noe så er det minimum fem dager ute og det ønsker vi å unngå i størst mulig grad, forteller Stine Bredal Oftedal.

– Risikoen er liten, men konsekvensen er stor. Så da tar jeg heller på meg munnbindet, forteller landslagskapteinen.