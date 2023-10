Refses av ekspert: – Totalt utspilt

Norge – Sveits 44-29 (23–18)

De norske håndballjentene var store favoritter mot Sveits i den siste oppkjøringskampen før VM-troppen tas ut.

Men i Jotron Arena i Larvik startet det rufsete. Sveits ledet faktisk 10-9, i en kamp det var spådd Norge skulle ha få problemer med å vinne.

Det ble 18 baklengsmål på Norge til pause. Det får TV 2-ekspert Gro Hammerseng-Edin til å steile.

– Det er definitivt ikke godt nok. Det er sjelden kost. Motstanderen er såpass svak, at det burde vi gjøre bedre. Det har manglet samhandling og fokus.

– Vi har gitt dem alt for enkle muligheter. Vi ble totalt utspilt flere ganger.

Det var rufsete bakover i den andre EHF Euro cup-kampen tidligere i uken også. Da scoret Ungarn 31 ganger.

– Vi ser at det svinger i forsvaret. Jeg tenker at det kommer til å løftes med så mange dyktige spillere. Men vi må jobbe med det. Det er for mange skudd på oss. Det er for snilt, og vi er for gjestfrie, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.



– Vi er nødt å være der fra start. Noen må gire opp resten, og det manglet vi i dag. Vi var litt stillestående i forsvar. Da spiller det ingen rolle om det er Sveits eller Frankrike, sier Maren Aardahl til TV 2.



SOLID SEIER: Norge vant til slutt med 15 mål. Foto: Beate Oma Dahle

Men i en utsolgt arena fikk de fremmøtte etter hvert se et godt landslag. Til pause var stillingen 23–18.



Thorir Hergeirssons utvalgte økte ledelsen i 2. omgang, og vant til slutt med ganske komfortable sifre.



Det neste viktige som skjer for håndballjentene er uttaket av VM-troppen i starten av november. Mesterskapet går av stabelen fra den 29. november i Danmark, Sverige og Norge.

Kampene her til lands spilles i Stavanger og Trondheim.