Refser «forferdelig» dømming: – Det verste for spillerne

FRUSTRASJON: Sander Sagosen var ikke imponert over dømmingen. Foto: Stian Lysberg Solum

Norge - Argentina 32-21 (16-12)

Som i åpningskampen mot Nord-Makedonia var håndballherrene store favoritter mot Argentina, og ingenting annen enn storseier var forventet.

Det ble aldri noen topprestasjon, men sifrene ble likevel fine. Norge vant 32-21.

I Krakow var det dommerteamet som stjal oppmerksomheten. Spesielt i 1. omgang la pipeblåserne seg på en linje som frustrerte begge lag.

OPPGITT: Sebastian Barthold skjønte lite av utvisningen. Foto: Stian Lysberg Solum

TV-bildene fanget opp oppgitt Sander Sagosen og Sebastian Barthold som fikk utvisning på det de mente var alt for tynt grunnlag.

Men etter kampen roet Sagosen seg.

– Det er følelser, og man er jo ikke fornøyde med utvisninger. Dommerens oppgave er å gjøre så godt de kan. Det er jo litt av gamet å være på dem og si ifra, sier Sagosen.

Drammen-trener Kristian Kjelling, som er ekspertkommentator for Viaplay under VM, reagerte sterkt på dommerne.

– Dommerne er i ferd med å spille ut en forferdelig rolle, sa han oppgitt.

– Blir lekestue

TV 2s håndballekspert Bent Svele stusset også over dommerstanden.

– De legger seg på en tøff linje som blir vanskelig å følge opp. Det er aldri noe godt tegn når begge lag er frustrert. Det er det verste for spillerne når de aldri vet hvilken linje de skal legge seg på.

Dommerne måtte irettesette den norske benken som sa tydelig uttrykte hva de mente. Det kunne se ut som argentinerne filmet til seg frikast og utvisninger.

– Noen ganger blir vi overrasket over linja, men det er alltid vanskelig å se. Kanskje bildene viser at de hadde rett, sier landslagssjef Jonas Wille til Viaplay.

Til syvende og sist betydde dømmingen ingenting for kamputfallet. Etter en litt haltende 1. omgang ble det bedring etter pausen.

– Pausen blir brukt på en bra måte. Da blir det mer fart på det. Argentina blir slitne, og etter time-outen tidlig i 2. omgang blir det lekestue, sier Bent Svele.

– Vi skal være fornøyd med dette, sier Wille.

Sagosen syns det var utfordrerne å møte et lag de ikke kjenner veldig godt til.

– Argentina spiller en uortodoks håndball som er uvant for oss, sier Sander Sagosen.

Jevn start igjen

Det var ingen kjempestart fra Norge i Krakow, og underdogen fra Latin-Amerika holdt stand lenge i 1. omgangen. På et tidspunkt var stillingen 10-9 til Norge, men i likhet med åpningskampen var det da Norge rykket ifra. Stillingen til pause var 16-12.

Da hadde Norge god kontroll, og leverte en bedre 2. omgang. Firemålsledelse til pause ble til en seiersmargin på elleve mål.

– Dette var forventet, for det er vanskelig å vite hvordan nivået til Norge egentlig er mot slike lag. Landslagssjef Jonas Wille benytter muligheten til å bruke spillere og kjenne litt på mesterskapet. Forhåpentligvis blir VM langt og tøft.

Lagene har bare møttes to ganger før, ifølge statistikken til håndballforbundet. Sist de møttes var i OL for to år siden. Da vant Norge med fire mål. Argentina kom på 11. plass i forrige VM, som var i Egypt i 2021.

Norge startet mesterskap med å slå Nord-Makedonia 39-27. Om to dager er det gruppefinale mot Nederland før mellomrunden venter.