Reddet i siste sekund - vant thriller

Trippelmestrene er ett skritt nærmere sluttspillfinale etter et nervedrama mot Nærbø.

Nærbø-Elverum 22-23 (14-12)

Etter seier i den andre semifinalen, er de regjerende mestrene bare én seier unna nok en sluttspillfinale.

Elverums tsjekkiske landslagsmålvakt kom inn i andre omgang og ble avgjørende da han reddet et skudd fra Tord Haugseng i siste sekund.

– Jeg er bare så glad for at jeg kunne hjelpe laget å vinne den andre kampen. Det er det viktigste for oss, forteller Simon Mizera til TV 2 etter kampen.

– Han er kanskje den raskeste keeperen til å gå ned i keeper-spagaten. Det er helt magisk, legger lagkamerat Tobias Grøndahl til.



Mizera kom inn i den andre omgangen og reddet seks av ni skudd.

– Dette var på håret. Det var en kamp der vi sleit hele kampen. Så kommer han innpå og har akkurat de redningene vi trenger. Han er en vinnerskalle, sa en smørblid Grøndahl.

– Det svinger for mye

Lagene møttes i første semifinale kun fire dager siden. Da hadde de regjerende trippelmesterne tilsynelatende full kontroll inn i de siste ti minuttene med stillingen 28-22, men jærbuene kappet innpå. Elverum tok tilslutt første stikk.



Men det ble tøft for Børge Lunds menn i Nye Loen mot Nærbø.

– Det blir vanskelig for Elverum med mange utvisninger og en Nærbø-målvakt som treffer på mange avslutninger fra seks meter, var dommen til TV 2s håndballekspert Bent Svele i pausen.

– Det svinger for mye.

LÅ BAK: Nærbø var oppe i en tremålsledelse. Så tok Elverum innpå. Foto: TV 2 Sport 2

Det var Elverum som kom best ut av startblokkene i det andre oppgjøret mellom lagene, men Nærbø tok en helomvending.

8-11 ble til 12-11. John Thue sendte jærbuene i føringen med fem minutter igjen av første omgang før Theodor Svensgård økte ledelsen ytterligere.

Hjemmelaget gikk til pause med ledelsen 14-12.



– Nå kjennes det tungt

Halvor-Elias Nærland fortsatte storspillet mellom Nærbø-stengene i den andre omgangen og Tord Haugseng banket inn sitt sjette mål fra distanse.

Etter å ha ligget fire mål bak på det meste, utlignet Elverums Kristian Hübert Larsen til 20-20.



Med halvannet minutt igjen på klokka sendte Kassem Awad Elverum i ledelsen og da Simon Mizera stod for sin femte redning, kunne Awad sette inn matchball. Men der stod Nærland igjen og stengte buret.

Men Mizera reddet nok et skudd i siste sekund fra Tord Haugseng og Elverum tok dermed andre semifinalestikk.



– Nå kjennes det tungt og vi skal jobbe litt for å komme oss opp der, men vi er ikke kjent for å gi oss, sa Nærbø-trener Fredrik Ruud.

Den tredje semifinalen mellom lagene spilles 14.mai kl. 18.15 på TV 2 Sport 2 og Play.