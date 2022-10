Reagerer på spørsmål: – Det kan jeg ikke forholde meg til

Det kommer nok til å smelle godt når Kolstad tar imot Elverum til storkamp lørdag ettermiddag.

Rundt 9000 publikummere er forventet i Trondheim Spektrum. Det vekker helt spesielle følelser hos Christian Berge.

– Jeg våknet tidlig i dag, ja, jeg må si det. Jeg har en sånn mesterskapsfølelse inni meg, så jeg var klar tidlig, for å si det sånn.

Det sier Kolstad-sjefen til TV 2 dagen før dagen.

Han var blant dem som fikk oppleve EM i Trondheim Spektrum i 2020 - den gang som landslagssjef.

– Det var fantastisk der under mesterskapet i 2020, så får vi til en lik stemning hadde det vært strålende. Det var en av de bedre opplevelsene jeg har hatt på en håndballbane, rett og slett, det som skjedde da. Jeg håper at det blir sånn også på lørdag, sier Berge.

Reagerer på TV 2-spørsmål

Kolstad har fått akkurat den starten de ønsker på sesongen, og trønderne står med fem seire på fem kamper. Elverum har på sin side trøblet litt mer, og står så langt med tre seire og to tap.

At Kolstad er i ferd med overta tronen allerede, vil Berge imidlertid ikke høre snakk om.

– Nei, det er vi ikke, ler trønderen og fortsetter:

– Det er å ta i veldig. Det handler for oss også om det å klare å stabilisere prestasjonen over seksti minutter. Vi har fått til perioder som er veldig bra, og så er det perioder som det er for lavt nivå på enda. Får vi stabilisert det så blir vi vanskelige å slå etter hvert, men vi får en bra test på det i morgen.

– Men hvis dere vinner lørdag vil det jo være seks poeng ned allerede?

– Du sier jo «hvis», sier du. «Hvis» vi vinner i morgen så er det seks. Sånn kan ikke vi tenke. Vi må tenke arbeidsoppgaver, vi. Det er noe vis og vas du holder på med akkurat der, det kan jeg ikke forholde meg til, ler Berge.

Publikumsrekord

En ting som uansett er sikkert er at lørdagens toppkamp blir av det historiske slaget.

I 2019 satte Kolstad ny publikumsrekord for en norsk seriekamp. Da samlet trønderne 7013 publikummere i Trondheim Spektrum.

Det tallet er passert for lenge siden.

– Under EM ga det jo en ekstrem boost. Man merket at man hadde 8000 i ryggen, og det er jo en fantastisk god følelse. Adrenalinet kommer automatisk når det er sånn stemning som det var da. Det håper jeg vi klarer å få gjenskapt på lørdag, sier Torbjørn Bergerud til TV 2 og fortsetter:

– Når det er to norske lag og vi spiller i Trondheim, så skal forhåpentligvis alle være på vårt lag, og at vi merker at det er Kolstad-publikum og trønder-publikum. At man heier på trøndersk håndball og at bare vi har dem i ryggen, det gleder jeg meg til å kjenne på.

– Starten på en reise

En annen en som har opplevd et fullsatt Trondheim Spektrum er Magnus Gullerud.

Sammen med lagkamerat Vetle Eck Aga inspiserer han den trønderske storstua dagen før det braker løs.

– Jeg håper at det blir trykk i morgen også. Litt piping på avgjørelser og sånne ting. Det er jo det som er kul som spiller, å kjenne litt på den atmosfæren, sier han, mens han skuler utover arenaen.

– Det gir jo bare masse energi. De er alle her for å heie på oss og det kommer til å gi oss mye gratis. Det er nesten sånn at man ikke trenger å varme opp, for det kommer til å være så mye adrenalin, fortsetter 30-åringen.

Lagkompis Eck Aga skal på sin side oppleve Spektrum for første gang. Bodøværingen peker på kampen mot Elverum for et startskudd for «prosjekt Kolstad».

GLEDER SEG: Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga ser fram til å ta imot Elverum i Trondheims storsue. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er jo en sjanse for oss til å få lov til å bevise at dette er starten på en reise vi vil ha folk med på. Lørdag går på en måte en del av startskuddet for det, når det er toppkamp her mot Elverum. Det skal bli en artig reise og mye av det starter lørdag, sier Aga.

– Starten på et tronskifte?

– Jeg håper det. Uten tvil. Det er dette vi spiller håndball for, å få opplev de magiske kveldene.