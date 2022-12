Reagerer på endring i topphåndballen: – Tar vekk en del av spenningen

Onsdag fra kl. 18: Seks håndballkamper på TV 2 Play.

Tirsdag ble det klart at Rema 1000-ligaen i håndball utvides fra tolv til 14 lag fra og med neste sesong.

Det har Norges Håndballforbunds (NHF) forbundsstyre vedtatt etter innstilling fra Norsk Topphåndball.

Det innebærer blant annet at ingen lag i årets sesong rykker direkte ned, men sisteplass må spille kvalik mot tredjeplassen i 1. divisjon.

Det har skapt reaksjoner.

Redd for belastningen

Kamilla Sundmoen er tidligere spiller og nåværende daglig leder i Storhamar Håndball Elite. Hun synes avgjørelsen om å øke antall lag er uheldig.

– For oss med både Champions league-, NM- og seriekamper, så blir det mye belastning på spillerne. Med enda flere runder i serien, er jeg redd spillerne får for lite restitusjon, sier hun.

Sundmoen har forståelse for at lag uten spill i Europa ønsker flere kamper, men hun skulle gjerne sett at det ble løst på en annen måte.

UHELDIG: Sundmoen mener det er uheldig at ligaen øker med antall lag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hein Barthold er daglig leder i Norsk Topphåndball. Han påpeker at endringen er til fordel for flere av lagene.

– Det er viktig å tenke på alle klubbene og ikke bare de som er øverst på tabellen. Flesteparten av lagene ønsket denne endringen, fordi det gir dem flere kamper.

TV 2s håndballekspert Bent Svele sier at denne endringen vil føre til større endringer i topphåndballen på kort sikt.

– Det vil øke forskjellene i den øverste divisjonen enda mer. På kort sikt blir kvaliteten dårligere når det kommer flere lag fra divisjonen under, mener han.

Hadde mange møter

Barthold forklarer at Norsk Topphåndball i 2017, 2018 og 2019 hadde flere møter med trenere og daglige ledere i klubbene der man diskuterte flere sportslige produkter.

Der ble det blant annet tatt opp om man skulle øke antall lag i den øverste divisjonen, og lagene kunne stemme over det.

Så inntraff pandemien, og da ble det bestemt at det skulle være 14 lag i 21/22 sesongen, grunnet ulike restriksjoner. Dette var flere klubber positive til.

– Vi opplevde at flere av dem som stemte nei først, endret mening etter at man så de positive effektene av det i fjorårets sesong. Derfor sendte vi inn en innstilling til NHF etter dialog med klubbene, sier Barthold.

DAGLIG LEDER: Hein Barthold i Norsk Topphåndball. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud / NTB

Tar vekk spenningen

Kalle Björkman er markeds- og salgssjef i Elverum håndball. Han forstår at flere klubber ønsker å øke antall lag, men reagerer på at opp- og nedrykksformatet blir påvirket for inneværende sesong.

– At dette kommer midt i en sesong, er merkelig. Klubber kjøper spillere og satser stort før sesong, og så kommer nyheten om at ingen rykker direkte ned likevel, sier Björkman.

SLUTTSPILL: Fra og med neste sesong vil det være flere lag i Rema 1000-ligaen. Det påvirker årets sesong. Foto: Heiko Junge / NTB

Også Sundmoen synes det er rart at det blir endringer i opp- og nedrykkskampen.

– Det tar vekk seriespenningen allerede i desember, noe som er veldig uheldig. Vi ønsker jo å få publikum på kamper, men jeg er redd det blir vanskeligere denne sesongen, sier hun.

Barthold forklarer at årsaken til at endringen skjer midtveis i sesongen, er at det ikke fører til noen sportslige negative konsekvenser for lagene.

Han mener det ikke vil påvirke spenningen i resten av serien.

– Det er ingen lag som ønsker å gå ut i en kvalikrunde. Derfor er jeg sikker på at de lagene som ligger i bunnen av tabellen vil kjempe for å unngå det, sier Barthold.

Påvirker inntektene

Svele synes også avgjørelsen om å endre midt i sesongen er merkelig.

– Jeg forstår ikke hvorfor dette ikke kan vente til neste sesong, slik at lagene er klar over forutsetningene ved sesongstart.

Svele er tydelig på at dette er en fordel for de svakeste lagene.

– Mange lag som kan puste lette ut nå. Det tar vekk den klassiske bunnstriden og dermed en del av spenningen.

NIÅET: Bent Svele mener det vil påvirke nivået i den øverste divisjonen når man øker antall lag. Foto: Geir Olsen / NTB

En annen endring i ligaen er at det på herresiden ikke lenger er best av fem i sluttspillet, men best av tre. Det gjør at det skal spilles færre kamper der, men flere seriekamper.

– Det gjør jo at vi mister publikum og dermed inntekter. Det kommer ikke like mange i en vanlig seriekamp midt i en sesong, som det gjør i sluttspillkamper, sier Björkman.

Svele forstår at det frustrerer herrelagene, men at situasjonen på damesidene er helt annerledes.

– På damesiden har mange ønsket å unngå sluttspill. Nå har de bestemt at modellen skal være lik for begge seriene, altså best av tre. Men det er klart det ødelegger for herresiden som har hatt et enormt trøkk på disse kampene, sier Svele.

