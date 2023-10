Reagerer etter TV 2-sak: – Forkastelig

Lørdag fortalte toppdommer Carina Pettersen (29), i en sak hos TV 2, om hetsen hun og flere dommere opplever i håndballhaller.

«Jeg skal ta deg med på soverommet og vise deg hva som er rett og galt», «Jeg skal ta deg bakfra, pass deg», «Jævla horedommer», er eksempler på fraser Pettersen har fått slengt etter seg.



29-åringen krever et beinhardt oppgjør mot hets, sjikane og seksualisering mot dommere.

Og Pettersens historie har skapt reaksjoner hos håndballstjernene.

– Jeg synes det er forkastelig å høre at de får sånne type ting sagt mot seg. Det hører ikke hjemme noe sted, sier håndballjentenes kaptein, Stine Bredal Oftedal, bestemt til TV 2.



Sagosen: – Forferdelig

Landslagsstjernen Sander Sagosen så TV 2s reportasje om Pettersen lørdag kveld og synes ikke noe om at slike hendelser finner sted på idrettsarrangement.



– Det er forferdelig og det er trist. Det er som Carina sier – det er engasjement man ønsker. Man ønsker at folk viser følelser, men sånne kommentarer har ingenting på et idrettsarrangement å gjøre.



– Det er trist og jeg håper de som sier slike ting ikke møter opp i håndballhaller, legger håndballstjernen til.



ELITEN: Pettersen dømmer flere av Norges beste håndballspillere i REMA 1000-ligaen. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Toppdommeren er tydelig på at dommere skal tåle kritikk og at oppgjøret hun krever heller ikke handler om buing mot avgjørelser som går mot laget publikum støtter.

Det skal koke i hallene, men personangrep og ren sjikane fra publikum er uakseptabelt.

– Sport kan selvfølgelig skape masse engasjement og selv om sport er for mange det viktigste, så betyr ikke det at du skal få andre til å føle seg dårlig av den grunn. Det er nok press på dommere i seg selv. Noen ganger er det en del av sporten å legge press på dommere i visse forstander, men innenfor rimelige grenser, slår Bredal Oftedal fast.



KAPTEIN: Stine Bredal Oftedal er kaptein for håndballjentene og spiller daglig i ungarske Györ. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Frykter for den neste generasjonen

Pettersen er bekymret for barn og unge som er til stede i hallen, og hun frykter også for rekrutteringen av nye dommere. Hun hevder å kjenne flere som slutter å dømme fordi det blir for tøft å stå i.

Sagosen er klar i talen om at alle som deltar på et idrettsarrangement skal bruke engasjementet sitt på en fornuftig måte.

– Jeg ser veldig ofte at det er mange barn og unge på idrettsarrangementer, og de ser opp til voksne som står og roper stygge ting. For barna er de voksne forbilder og da gir de voksne «aksept» for at det er greit å si stygge ting. Da tar ungene det med seg videre. Det er en kultur ingen vil ha, forteller 28-åringen.

VISER STØTTE: Sander Sagosen er klar i talen om dommerhets. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jeg har alltid hatt mye engasjement når jeg spiller håndball, fordi det betyr så mye for meg. Og det betyr mye for dommere å stå utpå der og ta de riktige avgjørelsene, men dommere gjør feil og vi spillere gjør feil. Etterpå takker vi for kampen og så går man videre. Og alle tenker «neste gang skal jeg være enda litt bedre». Dommere som spillere. Det er viktig at vi behandler dem på en god måte og at man på idrettsarrangement tenker seg om to ganger før man sier noe dumt, sier bakspilleren.