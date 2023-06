Raser mot forbundet: –Mistenker at de har vært totalt fraværende

Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen går hardt ut mot Norges håndballforbund etter at Norge kun fikk en plass i Champions League for kvinner.

Tirsdag ble det klart at Vipers Kristiansand er det eneste norske, kvinnelige laget som skal spille Champions League kommende sesong.

Det betyr at Storhamar, som var med forrige sesong, mister sin plass. Klubben søkte, sammen med Sola, om wildcard-plass i turneringen, men Det internasjonale håndballforbundet (EHF) avslo søknadene.

Det gjør Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen rasende. Han går hardt ut mot Norges håndballforbund.

– Det som er mest skuffende med at Storhamar ikke fikk plass i Champions League, er at jeg mistenker at eget forbund ikke har vært nok på ballen her, skriver Gabrielsen i et innlegg på hjemmesiden publisert tirsdag.



– Dårlig håndverk

Han reagerer på at selv om Norge er den best rangerte håndballnasjonen i Europa, og har et Vipers-lag som er tre ganger CL-mestere, ikke får flere plasser kommende sesong.

Samtidig får Danmark og Ungarn tre plasser hver.

– Jeg mistenker at dette er rett og slett meget dårlig håndverk og slett jobb av de personene som skal håndtere dette inn mot EHF, mener Gabrielsen, som sier til TV 2 onsdag at han fortsatt står inne for meningene.

TV 2 har vært i kontakt med håndballpresident Kåre Geir Lio. Han vil ikke kommentere saken før etter at forbundet har hatt et møte med Storhamar onsdag ettermiddag.

VENTER PÅ SVAR: Kenneth Gabrielsen mener Norges håndballforbund ikke har vært nok på ballen den siste tiden. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Gabrielsen forteller at klubben under Final4 tidligere i år fikk beskjed av EHF at det sportslige kom til å ligge til grunn for utvelgelsen til CL.

Men etter at oppsettet ble klart mener Gabrielsen at det ikke kan være sant, og at de andre landene har jobbet mer enn Norge for å få med flere lag i Champions League.

Blant annet har Ungarn fått med et tredje lag i Debrecen, som ikke gikk videre fra gruppespillet i European League forrige sesong, nivået under Champions League. I tillegg klarte ikke den svenske klubben Sävehof å kvalifisere seg til gruppespillet i Europa League forrige sesong, men er klar for CL.

– Hvis vi ikke viser interesse og nysgjerrighet i disse prosessene tror jeg det er fort gjort å bli overkjørt.



– Jeg kan rett og slett ikke forstå at eget forbund har tillatt dette. Jeg mistenker at de har vært totalt fraværende, sier Gabrielsen.

INGEN CHAMPIONS LEAGUE: Storhamars Kristin Venn (t.v.) og Anniken Obaidli må nøye seg med spill i European League kommende sesong. Foto: Geir Olsen / NTB

Får støtte

Vipers-leder Morten Jørgensen støtter Storhamar-treneren.

Jørgensen sier at de skjønte i fjor høst at danske Ikast var lovet en plass i den gjeveste europeiske turneringen. Ikast er det tredje laget fra Danmark som skal spille i CL.

– Vi mistet en spiller til Ikast i november (Marketa Jerabkova) med begrunnelse om at Ikast skulle spille Champions League. At de var så trygge på det, tyder på at noen har snakket sammen. Dette har altså vært godt kjent lenge, sier Jørgensen.



Vipers-lederen mener de ikke kan la dette fortsette.

– Norge klassifiseres som den beste håndballnasjonen og får med ett lag i Champions League. Danmark er på femteplass og får med tre lag.

– Det som har skjedd på Storhamar sine vegne er helt uakseptabelt, og for norsk håndball er det en tragedie, sier Jørgensen.

Alvorlig

Storhamar-treneren sier til TV 2 at dette er en veldig alvorlig situasjon.

– Nå var vi virkelig på vei til å skape noe som kunne blitt så ekstremt solid og bra. Her var det ikke økonomien eller mangel på kvalitet på spillerstall som stoppet vår prosessen.

– Enten er det et forbund som ikke har forstått rollen sin, eller så er det EHF som gjør det som passer dem best, skriver Gabrielsen.

Den danske håndballprofilen Rasmus Boysen reagerer på oppsettet i Champions League for herrer.

På Twitter skriver han at det er rart at verken Sporting, Dinamo Bucuresti, Kadetten eller Kristianstad har fått wildcard kommende sesong.

Han reagerer også på at Kolstad sikret plass foran andre, bedre lag.

– Lik det eller ei, Kolstad har aldri oppnådd noe internasjonalt. Dinamo har for eksempel vunnet fire internasjonale konkurranser og deltatt i Champions League seks av de siste sju sesongene, skriver håndballprofilen.