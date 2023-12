Raser før VM-kamp: – Norge er fienden

– Det handler om å finne et fiendebilde. Fienden er Norge nå, sier Nederlands landslagstrener Per Johansson til TV 2.

– Så skal vi finne ut hvordan vi kan slå fienden steg for steg. Vi har en solid kampplan. Derfor tror vi på det, legger han til.

Svensken var sjef for Sverige under EM i 2010. Den gang slo svenskene Norge i hovedrunden på Lillehammer, men tapte finalen.

Siden har han trent Champions League-lag som Bucuresti og Rostov-Don. Og landslag som Montenegro og nå Nederland.

Han kunne lett blitt fiendtlig innstilt til Norge bare på grunn av turen til kvartfinalebyen Trondheim.

LANDSLAGSTRENER: Per Johansson ble landslagstrener for Nederland i 2022. Foto: HENNING BAGGER

Fyrer løs: – Amatørmessig

Søndag kveld vant Nederland sin sjette strake kamp i VM i danske Frederikshavn, deretter startet rundturen.

– Kamp, buss og et forsinket fly som tok av etter midnatt, forteller den engasjerte svensken.

– Da klokka var halv tre på natta og vi skulle hente bagasje kom det 300 stykker fra Tenerife i kortbukser. Vi fikk ikke akkurat en eksklusiv følelse av å spille VM. Så ny buss fra flyplassen som ble vinket inn langs veien for kontroll og veiing. Vi kom i seng i fire, halv fem-tiden og da kjentes det ikke ut som om man skulle spille VM.

Den nederlandske landslagssjefen fortsetter:

– Og på morgenen gikk brannalarmen på hotellet. Hva skal man gjøre etter en slik tur spør jeg meg. Vi skulle gjerne trent, men det går jo ikke. Forutsetningene for å forberede seg til i en kvartfinale kan ikke bli dårligere. Slik er det, mener Per Johansson.

– Føles det ulikt og urettferdig?

– Det er vel ingen som med rimelighet kan si at dette er et bra opplegg for oss som måtte reise hit. Logistisk sett er det amatørmessig. Det er fakta, slår Nederlands trener fast.

Møter verdens beste: – En VM-finale

Men han legger likevel til at Nederland har vært forberedt på opplegget og skal gjøre det beste ut av det.

– Det er mange ting som blir kunstig når det er så mange arrangører. (Sverige, Danmark og Norge). Og det er mye ved mesterskapene som man kan stille spørsmål ved. At lag kan velges og at kamper ikke samordnes osv. Er det slik vi vil ha håndballen? Jeg liker ikke utviklingen, sier den rutinerte svensken.

Men til tross for den strabasiøse reisen gleder han og de nederlandske spillerne seg til kvartfinalen mot Norge.



– Det er VM-finale for oss. Vå får ikke hardere motstand i en semifinale eller finale. Dette er vår VM-finale og det skal bli fantastisk. Det ser spillerne fram til. Den flotte kulissen vi har sett på TV. Det er sånt man vokser på.

– Det er jo verdens beste lag. Vi møter verdens beste lag i en fullsatt hall, men så jævlig flott det er å få oppleve det og kunne nyte det. Så kommer vi også med noe bra og det er deilig å kjenne på, forteller Johansson.

Det vakre monsteret

Og treneren til Nederland tror at hans lag kan vokse så mye at Norge kan få store problemer. Selv om han beskriver norske håndballjenter i titler.

– Det er alltid en stor respekt. For 13 år siden i EM på Lillehammer sa jeg at Norge på et vis er et vakkert monster, og det er det fortsatt.

Johansson beskriver Norge som et «never ending dynasty». Det er den vanskeligste motstanderen du kan møte, og spesielt etter at de har tapt en kamp. Norge tapte 23–24 mot Frankrike i siste hovedrundekamp søndag.

– Men min jobb er å finne på ting som gjør at vi … for vi er også bra. Jeg tror ikke vi er en drømmemotstander for Norge i en kvartfinale. Det finnes en stor respekt fra dem også.

– Vi har vært svinbra i seks kamper og vi har hatt ganske bra motstand. Kan vi bare tro på at vi kan slå dem. Og det tror jeg mine jenter kjenner på, at vi kan gjøre en riktig god kamp.

– Hva bygger du det på?

– Jeg har vært med på å slå Norge før. Vi har slått Norge i Stavanger. (Nederland vant 33–24 i Intersport Cup i oktober i fjor). De er bedre nå, men det er vi også, mener Per Johansson.