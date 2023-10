Raser: – Er så nisselue

Siden det hardtsatsende Kolstad-prosjektet ble offentliggjort høsten 2021, har den trønderske klubben vært mye diskutert rundt om i håndball-Europa.



Og etter at klubben bekreftet lønnskutt og det ble nye kontrakter for stjernespillerne i sommer, har det ikke blitt mindre snakk om Kolstad.

TV 2s håndballekspert går nå hardt ut mot de som godter seg over Kolstads utfordringer.

– Det røret med «kjøpelag» og «hva var det vi sa?».. Det er så nisselue som du kan få det. Det hater jeg så til de grader, forteller en frustrert Bent Svele i den nyeste episoden av «Kommentatorbua»

– Blytungt



Svele er nådeløs mot de som ikke ser noen positive sider ved den offensive Kolstad-satsingen.

– Hvis ingen kan hylle at noen prøver å stikke frem nesa og tør.. Ja, det kan fortsatt gå på trynet og om det blir noe mer enn dette året er det ingen som vet noe om, men vi må hylle det de har gjort og det de prøver å få til. Hvis man ikke skjønner det, så er det blytungt, slår han fast.



STJERNEGALLERI: Sander Sagosen, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød sluttet seg til Kolstad i sommer. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Magnus Abelvik Rød var blant spillerne som godtok et lønnskutt og signerte en ettårskontrakt etter forhandlinger i sommer.

– Janteloven står utrolig sterkt i Norge og man skal ikke beundre noen som prøver på noe. Jeg håper at det norske folk heier på oss i Champions League. Jeg ønsker jo at Elverum gjør det bra i Europa League, forteller Abelvik Rød i podcasten.

– Det savner jeg litt i norsk håndball – at vi kan se nytten og gleden ved at man får fylt hallene og se at man har et lag som tiltrekker seg mer oppmerksomhet. Vi får sett masse barn og unge i hallene og de kan se at det går an å bli proff i Norge, og vi kan få ligaen til å bli enda bedre, legger han til.

DEBUTSESONG: Kolstad er inne i sin første sesong i Champions League. Her fra kampen mot Kielce i Trondheim Spektrum i september. Foto: Ole Martin Wold

Før toppkamp: – Slippes ut av buret

Det har den siste tiden florert overgangsrykter om flere av spillerne som er på ettårskontrakter i Kolstad. Deriblant Abelvik Rød.

– Jeg har vel signert for fire-fem klubber bare i løpet av september, forteller Abelvik Rød spøkefullt.



Landslagsstjernen avviser ryktene om at han har signert for en ny klubb. Han forteller at det jobbes hardt på kontoret i klubben og håper at ting går i orden i Trondheim.



– Det er en prosess det og. Jeg skal ikke sitte her og fortelle hvordan det blir, men håper selvfølgelig å være her lenger. Det var jo grunnlaget for at jeg kom. Jeg signerte en lengre avtale og planen var ikke å bare være her ett år, forteller 26-åringen.

TILBAKE: Magnus Abelvik Rød er tilbake for fult på banen etter en skadeperiode. Foto: Beate Oma Dahle

Kolstad har levert under pari i sesongstarten med poengdeling mot ØIF Arendal og seksmålstap mot Runar i hjemlig liga, og et skuffende stortap mot Zagreb i Champions League.

Etter sesongåpningen mot ØIF Arendal har Abelvik Rød vært ute med et påbegynnende tretthetsbrudd i foten. Forrige uke var han tilbake, men med begrenset spilletid.

Nå er landslagsbacken klar for toppkamp mot Elverum i Håkons Hall lørdag.

Se Elverum-Kolstad lørdag fra kl. 16.30 på TV 2 Direkte og Play

– Det har vært en krevende prosess å holde meg igjen og ikke være for overivrig. Jeg har hatt lyst til å gjøre mye mer, men det er folk her som har holdt meg igjen. Det har vært greit, men nå begynner jeg å bli klar for å slippes ut av buret, forteller Abelvik Rød.