Presentert som ny Larvik-trener

Etter to sesonger som Larvik-trener ga Eirik Haugdal etter sesongen. Og den tidligere håndballstorheten startet jakten på ny trener.



Tirsdag ble Arne Senstad presentert som ny hovedtrener for Larvik.

53-åringen har tidligere trent Storhamar i periodene 2006 til 2013, og 2015 til 2019 etter et par år i Oppsal. I sesongen 2018/2019 ble Senstad, sammen med tidligere Larvik-trener Eirik Haugdal, kåret til årets trenere på kvinnesiden.

Senstad er landslagstrener for det polske kvinnelandslaget, noe han har vært siden høsten 2019. Da måtte han gi seg i Storhamar, fordi klubben ikke ønsket at han skulle ha begge roller. Nå fortsetter altså Senstad som polsk landslagstrener til og med neste års OL i Paris. Han forteller at kontrakten har en varighet på to år, med en opsjon på et ekstra år.

– Jeg er kjempeglad for muligheten jeg har fått nå til å kunne jobbe med begge deler, sier Senstad.

– Som landslagssjef er det få treninger du har til rådighet. Man har ikke så mye tid å bomme på. Som klubbtrener kan man teste litt og se om det går eller ikke går, og likevel komme greit utav det, sier han.

Senstad gleder seg til å komme tilbake til norsk håndball, men tror han må bruke litt tid på å bli kjent med ligaen.

– Jeg må innrømme at jeg ikke har sett alt for mye norsk klubbhåndball de siste årene, sier den nye Larvik-treneren.

Senstad anser sin nye klubb som en outsider, en rolle han er godt kjent med fra tidligere klubber han har vært i:

– Jeg har jo vært vant til å ta over lag som har vært litt i outsiderposisjon i egentlig alle de klubbene jeg har vært i. Eller; jeg har jo ikke vært i så mange klubber. Jeg var lenge på Hamar, og gjorde litt det samme i Oppsal. Og nå er det jo litt det samme her. En klubb som har vært litt nede, og som vil opp og frem igjen, sier Senstad.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, tror det vil bli en god match for Larvik som er et lang med en blanding av unge talentfulle og rutinerte spillere.

– Han er en meget god trener som det blir fint å få tilbake i ligaen. Senstad setter store krav til klubb og spillere, er kunnskapsrik og er en meget god match coach, sier Svele.

Denne sesongen nådde Larvik sluttspillsemifinale hvor de røk for suverene Vipers.

Før inneværende sesong returnerte stjerner som Heidi Løke og Amanda Kurtovic til Larvik. Nå blir Senstad gjenforent med Løke som han trente i Storhamar. Senstad er også samboer med Løkes søster, Lise Løke.

– Så lenge vi får hun der (Heidi red. anm.) i form på banen, og hun andre holder seg i form hjemme skal vi være fornøyd, smiler Senstad.

Heidi er entusiastisk over å gjenforenes med 53-åringen:

– Jeg kom i rimelig god form når han var trener sist. Jeg gleder meg til det. Det blir gøy, jeg elsker den håndballen han spiller, sier Løke.