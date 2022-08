Pangstart for Nora Mørk i ny klubb

Odense-Esbjerg 25-36

– Det var fett, ass! Jeg er veldig fornøyd, sier banens beste spiller med et bredt glis til dansk TV 2.

Nora Mørk viste hvorfor hun nylig ble kåret til verdens beste håndballspiller i åpningsminuttene i den danske supercupen.

Da kampuret viste 9.15, hadde hun allerede scoret fire mål.

– Fenomenalt, kommenterte TV 2s Harald Bredeli etter det lekreste av dem, en avslutning som dundret i krysset.

Senere i omgangen lugget det noe for bakspilleren. Først mislyktes hun med et frekt straffeforsøk, før hun like før pause hadde to slurvefeil i angrep.

Esbjerg gikk uansett til pause med 18-15-ledelse. Mørk stod for en tredjedel av lagets scoringer.

Etter sidebyttet seilte Esbjerg ifra.

Bare fem minutter ut i andre omgang var ledelsen på sju mål – det etter at Mørk på lekkert vis dro en skuddfinte og scoret.

«Mørk styrer showet nå», skrev dansk TV 2.

Hun endte med ni mål på 14 avslutninger. I tillegg hadde hun åtte målgivende.

– Verdensklasse, rett og slett. Det er ikke noen andre ord å si. Nora Mørk leverte til de grader, slår TV 2s håndballekspert Bent Svele fast.

Selv hadde bakspilleren fryktet at det skulle bli tøft.

– Men hver og en leverer med det vi har. Også er vi sterke. Og vi blir enda sterkere når de andre kommer tilbake fra skader, sier hun til dansk TV 2.

I sin nye klubb har 31-åringen et drøss av landslagskollegaer:

Sanna Solberg-Isaksen, Marit Røsberg Jacobsen, Henny Ella Reistad, Kristine Breistøl og Vilde Mortensen Ingstad.

