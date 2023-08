På tiggerferd hos foreldrene: – Blir fremstilt som kynisk og manipulerende

Torsdag kl. 19.00: Se håndballsesongens «Avkast» på TV 2 Direkte og TV 2 Play.

Tauet brenner stadig i begge ender for Kolstad Håndball og Jostein Sivertsen.

For én måneds tid siden manglet Kolstad-lederen drøye ti millioner kroner for å få endene til å møtes.

Noen dager før avkast i den TV 2-sendte kampen mot ØIF Arendal er situasjonen uendret for trondheimsklubben.

– Ja, rundt regnet så mangler det fortsatt ti millioner kroner på det sponsorbudsjettet, litt i overkant av det. Om vi får inn de pengene som må til synes jeg er vanskelig å svare på her og nå. Jeg trodde jo det i 2021 også, så jeg kan ikke sitte her og garantere det, sier Jostein Sivertsen til TV 2.



40-åringen har de siste månedene vært igjennom sin tøffeste periode i løpet av sine 15 år i Kolstad.

GRILLMAT: Jostein Sivertsen og grillpølsene har noe til felles: De har begge måttet tålt å bli ganske så kraftig «grillet» denne sommeren. Foto: Per-Atle Karlsen

Hjemme på Kolstad, over en engangsgrill og et par svidde pølser, svarer han TV 2 på spørsmål om kritikken, de tunge beskyldningene og kampen mot ei klokke som muligens går for fort.

Sjokket

I juli sprakk nyheten om et Kolstad i økonomisk trøbbel.

Spillere som så vidt hadde rukket å sette føttene på parketten i Kolstad Arena, deriblant Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen, ble bedt om å godta et lønnskutt på 30 prosent.

– Vi har det travelt, rett og slett, med å komme i mål. Nå har vi fått tiden fram til 1. mars, og så skal vi ta en fot i bakken med spillerne i februar, så får vi se hvor vi står da. Vi har selvfølgelig troen på at vi skal få det til, men det er mer tiden enn pengene som er utfordringen, sier Sivertsen.



Håndball-Europa ble mildt sagt rystet da katta kom ut av sekken.

– Man har jo hørt mye om denne satsingen. Man tror jo at en klubb har kontroll på økonomien når de går så hardt ut. Det er en skandale. Jeg ble sjokkert da jeg leste om det, var blant annet beskjeden fra Aalborg-direktør Jan Larsen.



Kolstad-lederen måtte selv avbryte ferien da nyheten nådde fram til mediene.

Selv beskriver han det hele som en «fin prosess», der han har gjort alt i sin makt for å komme i mål på en best mulig måte.

– Det er egentlig mest i etterkant at man har kjent litt på det. Det er jo litt en bekymring for omdømmet til klubben. Har man stilt klubben i en vanskelig situasjon gjennom de valgene man har tatt? De valgene jeg har tatt har jeg stort sett gjort fordi jeg skulle hjelpe klubben, sier Sivertsen og utdyper:

MASSIV OPPMERKSOMHET: Kolstad og Sivertsen har hatt søkelyset på seg gjennom sommeren. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

– Blant annet når man i en alder av 39 år drar hjem til mamma og pappa og spør om å få låne to millioner for å få holde på med hobbyen sin, som jeg tilfeldigvis jobber med. Det er jo ganske spesielt. Jeg tenker at det vitner om en dedikasjon og en tro på at dette er mulig å få til, hvis ikke har jeg aldri gjort det.



– Har vært overambisiøs og naiv



Men til tross for dedikasjon og tro på prosjektet, har den mangeårige Kolstad-lederen måttet tålt heftig kritikk de siste månedene.

Kynisk, manipulerende og en som lurer spillerne er bare noen av karakteristikkene Sivertsen har fått i fanget.

40-åringen er ærlig på at det har tatt på.

– Det som kanskje er det tyngste, er at folk på en måte tilegner meg meninger og handlinger jeg ikke har gjort. At jeg på en måte har hatt noen vonde hensikter her med å lure spillere, ødelegge for andre klubber eller presse opp lønninger.



OVERAMBISØS OG NAIV? Sivertsen innrømmer glatt at han har gjort flere feil i løpet av sin tid som Kolstad-leder. Foto: Christoffer Andersen

Sivertsen innrømmer glatt at ambisjonene han satte tilbake i 2021 kanskje var i overkant, med en omsetning som skulle gå fra 14 millioner kroner til over 80 millioner kroner på to år.

Noen luring vil han imidlertid ikke ha på seg at han er.

– At man har gjort noen feil, det må jeg stå for. Og at jeg kanskje både har vært overambisiøs og naiv, det må jeg også stå for. Men det var aldri noen intensjon å lure spillerne, så det synes jeg er trist, at det blir fremstilt sånn.



– Har du vurdert din egen stilling oppi alt dette?

– Nei. Jeg er skrudd sammen sånn at når jeg først setter meg et mål, så kommer jeg til å gjøre alt jeg kan for å nå det. For meg så har det vært helt feil å sette i gang en satsing som dette, og så skal jeg hoppe av midtveis. Det er helt feil i mitt hode, sier Sivertsen og fortsetter:



BEHOLDER SMILET: Han har blitt både grillet og kraftig kritisert de siste ukene, men Sivertsen har ingen planer om å la seg knekke. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg vet jeg har gjort alt jeg kan, jeg vet jeg har vært åpen og ærlig på at det kom til å bli vanskelig og krevende, og så lenge jeg kan se meg selv i speilet, vitende om at jeg har gjort alt jeg kan, så får det være opp til andre å vurdere. Om de mener jeg ikke er dyktig nok til å stå i denne jobben, så får styret ta stilling til det. Jeg er ikke en person som gir meg før jeg er i mål.



Fryktet aldri for Champions League

Mandag formiddag kom bekreftelsen om at Sivertsen og Kolstad beholder plassen i Champions League.

Det er egentlig noe Kolstad-lederen aldri har vært bekymret for.

– Vi har aldri hatt intensjon om å lure EHF eller noen andre klubber. Klart, det er en krevende prosess og for oss var det viktig å informere spillerne og trenerne først, før vi begynte å varsle andre. Det var aldri i vår tanke at det var noen fare for Champions League-plassen gjennom dette, sier Sivertsen.



CHAMPIONS LEAGUE-KATTEN: Katten «Hermine» ble brukt som et forhandlingskort på hjemmebane. Familien ville nemlig ha noe igjen for alle timene Sivertsen bruker på Kolstad. Foto: Per-Atle Karlsen

Bundesliga-sjefen Frank Bohmann var i juli tydelig på at han mente at Kolstad ikke burde få innpass i Europas gjeveste håndballturnering, all den tid økonomien ikke er på plass.



Det er et argument Sivertsen ikke kjøper.

– Da vi søkte om å komme inn i Champions League, så var ingen av kriteriene økonomi. Det som er spesielt er kanskje at man fikk et wildcard, som EHF har delt ut. Da er det jo på kriterier som publikum, arena, markedspotensial, TV-potensial og så videre. Jeg kan ikke skjønne hvorfor vi ikke skulle ha fått lov til å spille Champions League, sier han.



Ingen «rik onkel» i sikte

Med mesterligaplassen i boks, har Sivertsen nå sin fulle hyre med å få økonomien på plass.

Om det ikke skjer innen 1. mars, står flere av Kolstads nøkkelspillere fritt til å finne seg en ny arbeidsgiver.

– Nå håper vi selvfølgelig ikke at det skjer, men det kan selvfølgelig skje. Vi er litt avhengig av næringslivet spesielt, så vi må jobbe knallhardt i løpet av høsten og håpe at det kommer flere på banen. Hvis ikke må vi i verste fall ta en runde til med lønnskutt, og da vil noen sikkert si at det er greit, mens andre vil kanskje takke nei.



KAN FORSVINNE: Stjerner som Magnus Abelvik Rød, Sander Sagosen og Gøran Johannessen kan forsvinne fra Kolstad allerede neste år. Foto: Per-Atle Karlsen

Jobben med å hente inn de sårt tiltrengte millionene er allerede i gang, men på langt nær i mål.

Sivertsen påpeker at det nå handler om langsiktighet.

– Her og nå hadde det sikkert vært behagelig med en rik onkel. Det har egentlig ikke vært et prioritert området, men samtidig er vi nå i en situasjon der vi må fri til alle. Det vil være en kortsiktig gevinst, men ikke noe vi kan bygge klubben på på sikt, sier han og utdyper:



– Jeg håper selvfølgelig at vi unngår nye lønnskutt, men hvis det må til, så må vi selvfølgelig gjøre det. Vi må være ansvarlig oppi det hele også. Jeg vil i alle fall ikke stille oss i den situasjonen der vi bare lar det skure og gå, uten at vi tar grep. Da står vi arbeidsledig hele gjengen, både spillere og ansatte. Det opplever jeg som uansvarlig.

Før helgens serieåpning mot ØIF Arendal i Kolstad Arena, er sjefen uansett trygg på at både han og Kolstad vil komme styrket ut av situasjonen på sikt.

15 ÅR: Det er lenge siden Jostein Sivertsen tok fatt på prosjekt Kolstad. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg tror de som likte oss før liker oss enda bedre nå. De ser at det ikke er noen rik onkel, men bare skyhøye ambisjoner og knallhardt arbeid. De som ikke likte oss og denne satsingen før er kanskje enda mer forbannet på oss nå, den ser jeg også, men i sum tror jeg at vi kommer til å lande fint på beina, avslutter Sivertsen.