På gråten etter triumf

Trippelmester i Champions League, men like fullt en klubb i økonomisk trøbbel.

For å redde Vipers fra konkurs hadde spillerne en ringerunde til næringslivet denne uken.

– Det viktigste vi får ut av det, er at vi står sammen og bidrar der vi kan. Også vet vi at på trening og kamp må vi ha fult fokus der, sier Vipers' store stjerne, Katrine Lunde.



Noe Kristiansand-laget for alvor viste i Champions League-oppgjøret mot danske Team Esbjerg søndag ettermiddag.

Esbjerg er nærmest er å regne som et «norsk» topplag, med sju av tretten utespillere i troppen som bærer norsk pass.

NORSK PROFIL: Esbjergs Henny Reistad i aksjon i Champions League mellom Vipers Kristiansand og Team Esbjerg i Aquarama i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Med Henny Reistad og Nora Mørk blant de fremste profilene, ledet Esbjerg gruppen før oppgjøret, og er allerede videre til sluttspillet.

Men i Blue Water Arena viste Vipers ingen nåde, og ledet hele 21–15 til pause.

Og mer skulle det bli.

– Vi vet at vi er i en vanskelig situasjon, jeg tenker at vi har vært kjent for at vi står sammen og har det bra sammen, sier Lunde.

Målvakten storspilte og fikk en kraftig fysisk reaksjon etter at dommeren blåste av kampen.

Kjente klumpen i halsen kom

For det dansk/norske-stjernegalleriet fikk virkelig kjørt seg mot de regjerende mesterne.

STOD SAMMEN: Katrine Lunde og Vipers-jentene leverte en triumfkamp borte mot Esbjerg Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix / NTB

Mens Lunde stod lå på mellom 40–50 i redningsprosent, leverte Jana Knedlikova på motsatt banehalvdel og noterte seg med 11 scoringer.

Da sluttsignalet gikk, stod det 32–37 på måltavla. Til Vipers.

– Når vi jubler etter kampen der har jeg virkelig klump i halsen og tårer øynene. Jeg er virkelig superstolt av jentene, sier Lunde.

Før avkast stod Esbjerg med ni seirer på sesongens ti første kamper i europacupen. Vipers hadde kun vunnet fire.



Lunde mener seieren for alvor viser hvor sterkt laget står sammen i stormen.

– Det er viktig å vite at vi stoler på hverandre. Det er ingen som trekker seg vekk når vi har problemer, og det gjør at vi kan stole på hverandre både i spill og utenom.

Varm om hjertet

Til tross for sine mange meritter omtaler hun søndagens seier som en «fantastisk opplevelse». Ikke minst på grunn av måten Vipers kneblet danskene.

– Hvor viktig er de sportslige prestasjonene for å få inn flere sponsorkroner?



– Selvfølgelig der det viktig, men jeg synes det er like viktig at vi presterer godt også fordi vi ønsker det, og at vi klarer å holde fokus på det.

MESTERE: Katrine Lunde jubler for gull etter seier i finalen i Champions League i håndball mellom Vipers og Ferencvárosi TC i MVM Dome Budapest i fjorårets sesong. Foto: Beate Oma Dahle

Lunde mener det viser hvilket «fantastisk produkt» Vipers er.

– Det er viktig for kubben og for håndballen generelt å ha en sånn idrettskultur som vi har.

Denne uken har Vipers oppfordret alle nordmenn til å Vippse 20 kroner.

– Folk vil være med å hjelpe, det varmer veldig om hjertet. Jeg blir veldig rørt over hvordan folk trykker Vipers til sitt eget bryst.

– Sjansen er der

Vipers har totaldominert i den norske eliteserien de seneste årene, og Kristiansand-klubben står med seks strake serietitler. I Mesterligaen har de vunnet tre år på rad.

Med utklassingen av Esbjerg er Kristiansand-laget oppe på en fjerdeplass i gruppen, og tilnærmet klare for playoffkamper.

Det er siste hinder før en eventuell kvartfinale.

– Hva tenker du om mulighetene deres i Champions League i år, Lunde?

– Vi har litt som målsetting å gjøre oss ferdige med runden vi er nå, og så gjøre opp status. Men seieren i dag har uten tvil mye å si for oss, sier 43-åringen.

MYE Å SI: Fjoråret var suksess, nå kjemper Vipers for å overleve. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Og fortsetter:

– Sjansen er der, så er den andre gruppen også veldig jevn, så man vet jo ikke hvilke lag man får videre.

Målvakten tar med seg at klubben har lagt en plan for hvordan de skal komme seg ut av den vanskelige situasjonen, så skal de levere varene på banen

– Vi spiller fantastisk i dag!