Øystein (18) tenker hver dag på hendelsen som endret livet hans

VIL HA ÅPENHET: Øystein Mostad mener det er avgjørende at man klarer å snakke om vanskelige ting. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Øystein Mostad har en helt spesiell motivasjon for å nå toppen.

Det var ikke håndballspiller han ville bli. Han så på det som en jentesport.

Da 18 år gamle Øystein Mostad vokste opp i Nordfjordeid, drømte han om å spille fotball. På lag med Lionel Messi.

Men da broren lokket ham med på håndballtrening, skulle alt forandre seg. Mostad fikk et nytt syn på sporten.

Han lot seg fascinere av det broren holdt på med.

– Jeg terget ham med at det ikke var så mange som holdt på med håndball, sier Mostad.

– Men i dag er jeg veldig takknemlig for at han fikk meg til å prøve.

For nå er tenåringen et lovende håndballtalent. Dessverre har ikke broren, Håvard, fått være med på reisen.

Tragisk beskjed

Fra klesskapet i hybelen i Bergen drar håndballspilleren ut drakten sin. På fremsiden er sponsorer og logoen til Bergen Håndball, på baksiden nummer 98 i gullskrift.

Et uvanlig draktnummer, uansett idrett.

– Jeg valgte draktnummeret fordi broren min er født i 1998, forklarer Mostad.

HEDRER BROREN: Mostad var ikke i tvil da han fikk velge nummer i Bergen Håndball. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Syv år har passert siden høyrekanten mottok sitt livs tyngste budskap.

Broren hans, forbildet, var plutselig gått bort.

– Det er noe som har forandret hele livet mitt, og det er noe jeg har tenkt på hver dag i disse syv årene. Det var et stort slag som gikk gjennom kroppen. Det var ganske «heavy» og det er ganske «heavy», sier han.

18 år gammel, like gammel som han selv er nå, tok storebroren sitt eget liv.

GODE MINNER: Øystein setter pris på det fine han hadde med storebroren. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Vil huske det positive

Storebroren var hardtarbeidende og ga alt for å bli så god i håndball som mulig. Men motgang var vanskelig og tankene kunne bli mørke.

– Han var en veldig følsom fyr og han satte veldig høye krav til seg selv. Kanskje litt for høye og da kan man ofte havne litt i kjelleren, sier lillebror.

– Det var en fest, og alkohol hjelper ikke på. Jeg tror det var mye av grunnen. At han hadde en høy promille. Tankene er ikke akkurat like kloke da. Han var en veldig fin fyr.



En slik opplevelse er naturlig nok svært krevende og det er mye å fordøye for de som står igjen. Mostad er opptatt av å huske det positive, ikke dvele ved det negative.

– Man tenkte jo om man burde gjort noe annerledes. Kunne jeg gjort ditt og datt. Det er veldig naturlig. Men man må prøve å legge slikt vekk. Det var hans avgjørelse, og det kunne man ikke gjøre noe med der og da.



NY I BYEN: Mostad trives godt i Bergen selv om paraplyen sjelden får ligge i fred. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Nå kjemper Mostad for fast plass på høyrekanten til Bergen Håndball. Foreløpig er han nummer to i køen. Men 18-åringen har markert seg med to scoringer mot storlaget Kolstad, og vanvittige 27 fulltreffere i cupen mot Førde.

– Det er jo nesten ett mål annethvert minutt. Da ble det mye mer medieoppstyr enn forventet. Det var på TV 2 og NRK, alle skulle skrive om det.



PÅ VEI TIL TRENING: Nummer 98 minner Øystein på hvorfor han spiller håndball. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Og med i tankene og på ryggen er alltid storebror Håvard.

– Jeg føler mer samhold med ham når jeg gjør det vi begge elsker.

– Hvis jeg kommer til et punkt i karrieren min der jeg opplever noe stort, så tror jeg min første tanke går til ham. Tanken om at vi greide det på en måte. Det er ekstra fint å ha en person å gjøre det for, sier Øystein og fortsetter:

REFLEKTERT: Mostad håper å kunne være til hjelp for andre i samme situasjon. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Selv om han ikke er her, så er han her i tankene. Nå gjør jeg det for oss. Jeg bruker ham som en ekstra motivasjon når jeg spiller håndball.

Åpenhet er nøkkelen

Mostad er helt i starten av karrieren, men drømmen er å kunne hevde seg blant de aller beste.

– Jeg har jo store ambisjoner. Som å nå ut i Europa og spill for landslaget. Det er kanskje det største. Men akkurat nå har jeg fokus på det spennende som skjer i Bergen Håndball. Jeg har troen på det vi driver med og troen på laget på lang sikt.



TROR PÅ NOE STORT: Mostad ønsker å hjelpe Bergen Håndball til suksess. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Men det som gjerne er like viktig som å bli så god som mulig i håndball er åpenhet rundt vanskelige ting. Etter selv å ha opplevd noe tragisk er det noe Mostad setter svært høyt.

– Det er viktig å ta de gode minnene fra de man har mistet og bruke det til noe godt. Det har vært et traume gjennom hele mitt liv, men jeg føler jeg har jobbet godt med det, sier han.

– Om alle bare skal være stille og ikke snakke om det de har opplevd, så kommer man ikke like godt gjennom det. Hvis denne saken hjelper noen som har vært i samme situasjon er jeg fornøyd med det. Man burde snakke om det. Å skamme seg over sånne ting hjelper ingen.