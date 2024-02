Overraskende comeback: – Kroppen sa stopp

Hun har vunnet alt som er for både klubb og landslag. Men som 36-åring annonserte Linn Jørum Sulland at hun skulle legge opp etter sesongen.

Selv forteller skudd-dronningen nå at hun ikke ønsket å legge håndballen til side, men kroppen var skadeplaget og sa stopp.

Et «sivilt» liv stod for tur.

Sulland ble fysisk trener for Oppsal i 1. divisjon, og så ble hun mor for første gang i juli 2023.

Men savnet etter konkurranse, lagspillet og treningsmetoden var der fortsatt.

– Det ble mer og mer kasting, og jeg ble mer og mer lei av løpe og trene styrke. Jeg savnet veldig det å spille ball. Så har det endt opp sånn, sier den nå 39 år gamle bakspilleren med et smil.

– Jeg var vel ikke helt ferdig.



OPPSAL: Linn Jørum Sulland er nå spillende, fysisk trener i Oslo-klubben Oppsal. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Vil bygge opp et hovedstadslag

Oslo-klubben rykket opp fra 1. divisjon før inneværende sesong. Oppsal ligger per dags dato på sjuendeplass i REMA 1000-ligaen, men har høye ambisjoner for fremtiden:

Bli topp fire innen 2025.

Sulland har spilt i blant annet Larvik, den ungarske storklubben Györ og Vipers.

Hun vet alt om hva som kreves for å hamle opp med de beste.

FØRSTE GULL: Linn Jørum Sulland og Larvik tok Norges første gull i Champions League i 2011. Foto: Kyrre Lien

– Det er stor forskjell fra det jeg har vært vant til hvor vi stort sett har vært proffe og kunnet slappe av mellom økter. Her må vi hele tiden tenke på om det blir nok restitusjon. Jentene studerer og jobber for fullt. Det blir en helt annen verden, så man må hele tiden passe på. De må være ekstremt nøye med tiden de har hjemme, hvis ikke så blir det skader og problemer.

Sulland avsluttet karrieren med Champions League-gull med Vipers. Selv elsket hun å spille i Kristiansand, men ønsket å komme hjem til familie og venner i Oslo.

VIPERS: Linn Jørum Sulland var med da Vipers vant Champions League for første gang i 2021. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Men en Oslo-klubb har ikke tatt medalje i Eliteserien siden 2004.



– Det er litt av målet. Jeg hadde veldig lyst til å flytte hjem til Oslo og spille topphåndball fremdeles, men det var klin umulig. Så jeg har lyst til å bidra til muligheten for det – at man kan være ferdig i utlandet og komme hjem til Oslo til et topplag. Men man er avhengig av økonomi i tillegg til at man må prestere på banen. Det er en skikkelig jobb som må gjøres.

– Jeg tror det er attraktivt for flere av de andre jentene som er herfra hvis det er mulig å spille på høyt nok nivå her. Men jeg tror vi må nå det nivået først. Det er ikke så lett å komme hjem og starte på et lavere nivå. Vi har en jobb å gjøre.

– Hater å gjøre det dårlig

Hun kom inn som reserve i EM 2010 og skjøt Norge til EM-gull. Året etter ble Sulland norsk toppscorer i VM i Brasil.

Og som kronen på verket ble hun den store OL-helten i 2012 da de norske håndballjentene tok gull i London.

193 landskamper. 579 mål.

JUBEL: Linn Jørum Sulland storspilte i OL-finalen i 2012. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Og nå er hun tilbake på banen.

Denne sesongen står Sulland med ni mål på ni kamper.

– Med to år pause, så føler jeg kroppen er er ganske fin. Den tåler mye. Jeg trener selvfølgelig mye mindre enn jeg gjorde da jeg satset for fult, men det blir fortsatt ganske mye. Jeg prøver å komme tilbake i god form, forteller Sulland lattermildt.

39-åringen er spillende, fysisk trener for Oppsal i REMA 1000-ligaen. Samtidig som hun sjonglerer familielivet på hjemmebane.

– Jeg vil bli best mulig. Jeg hater å gjøre det dårlig og har lyst til å bidra, innrømmer profilen og fortsetter:

– Men jeg har måttet jekke det litt ned. Her går lillegutten først og så vil jeg gjøre det best mulig med Oppsal – som spiller og fysisk trener.