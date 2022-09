Ønsker seg til EM: – Jeg er på god vei

Hjemme på stuegulvet sitter Stine Skogrand (29) med den tre måneder gamle sønnen Aron liggende ved siden av seg. I juni ble den venstrehendte landslagsspilleren tobarnsmor.

Og nå er Håndballjentenes forsvarsbauta endelig i gang med håndball igjen etter graviditet og fødsel.

– Jeg er på god vei, men jeg er ikke helt der ennå. Forrige gang tok det ett år før jeg var i skikkelig god form, men jeg synes jeg er på god vei, forteller Skogrand til TV 2.

– Ikke i mesterskapsform

Skogrand og samboeren, landslagsspiller Eivind Tangen, har sønnen Adam fra før.

– Det å få barn mens jeg spiller håndball vil være med på å forlenge min karriere. Da må jeg ikke stoppe etter en viss alder for å få barn. Man vet heller ikke hvor lett det er når man kommer opp i årene, sier Skogrand.

TOBARNSMOR: Stine Skogrand fødte sitt andre barn i juni. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Et foreldrepar bestående av to profesjonelle håndballspillere krever en viss planlegging.

– Det er en logistikk som skal gå opp, forteller Tangen, men begge legger til at de løser det bra.

– Vi har jo en litt fleksibel hverdag der vi har noen timer fri på dagen. Det ville vi vanligvis ikke hatt i en åtte til fire-jobb. Det er også deilig at vi er unge og spreke, sier Skogrand.

Og med moren på besøk som en hjelpende hånd, får 29-åringen deltatt på sin første samling siden fødsel: Golden League.

Det er den siste samlingen til Håndballjentene før EM-troppen tas ut. EM spilles i år i november grunnet fotball-VM i desember.

– Jeg synes det mangler mye - egentlig i alle ender av banen. Jeg vet hvor god jeg kan være, og jeg er ikke i mesterskapsform nå, for å si det sånn, slår bergenseren fast.

– Men du kan bli?

– Jeg kan det. Nå når det har kommet på banen at det er aktuelt, så er det det jeg har lyst til. Hvis jeg er god nok.

TILBAKE: Stine Skogrand spiller til daglig i den danske klubben Ikast. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Klar tale fra samboeren

– Jeg synes Stine er beskjeden. Det har gått veldig bra å komme tilbake igjen kjapt, svarer Skjern-spiller Tangen om samboeren.

Han er ikke bekymret for at hun finner håndballformen inn mot mesterskapet som starter 4. november for Norge.

– Det er ikke sikkert hun føler hun er helt på plass håndballmessig, men det skulle bare mangle. Det er jo ett år siden hun har spilt håndball. Det ser veldig bra ut utenifra og fysisk er det ikke så mye å si på formen. Så det er bare å spille litt mer håndball, så er hun helt tilbake, slår landslagsspilleren fast.

I tillegg til en travel klubbhverdag, er det landslagssamlinger for begge to. Først Golden League for Skogrand der hun skal delta på treningene og to kamper, så EM-kvalifisering for Tangen.

– Det er alltid gøy å være med på landslaget og kamper som betyr noe. Det blir gøy å se guttene igjen og få inn en ny trener. Det blir spennende å se om det blir det samme som før eller om det blir annerledes, sier Tangen som står med 101 kamper for A-landslaget.