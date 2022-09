Ola (22) stod frem: – Noen vil alltid mene noe om deg

DRAMMEN (TV 2): Én ting overrasket håndballspilleren etter at han la ut det livsforvandlende innlegget.

KLAR: Ola Hoftun Lillelien er i gang med en ny sesong for Drammen Håndballklubb. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Fem måneder har gått siden han ble et forbilde over natten.

Meldinger og kommentarer lyste opp på skjermen til Ola Hoftun Lillelien (22) titt og ofte. Folk ønsket å dele både hyllester og personlige historier.

For 21.april la håndballspilleren ut et innlegg på Instagram-profilen sin: «... at jeg mest sannsynlig ikke ender opp med en søt jente, men en kjekk gutt.» stod det.

Responsen har vært overveldende fra dag én. Men tiden etter har også vært krevende for Drammen-spilleren.

– Jeg hadde gjort det igjen, hundre prosent, men jeg visste ikke at omfanget skulle bli som det ble, forteller Ola Hoftun Lillelien.

Det ble mange inntrykk og en hektisk tid. Og mange ville ha en bit av ham.

FOKUS: Ola Hoftun Lillelien forteller om en tid som har vært krevende, men nå er han tilbake med fult fokus på håndballen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Jeg trodde jeg takla det bra, men når jeg ser tilbake på det så ser jeg hvor mye det spiste meg opp, samtidig som jeg er håndballspiller. Håndballspiller er det jeg er og det er det jeg vil være. Jeg har en jobb, en kjæreste, en familie jeg vil ta vare på og jeg vil være en god venn og lagkamerat. Når du da føler at endene ikke møtes, og du ikke strekker til, så går du konstant rundt med dårlig samvittighet, forteller Lillelien.

En hjelpende hånd

Oppmerksomheten har vært overveldende. Den positive responsen har rent inn, men:

– Noen mente at jeg gjorde det fordi jeg ville bli kjent, men jeg vet hvorfor jeg gjorde det. Jeg hadde aldri gjort det eller brukt så mye tid på de meldingene jeg får hvis det ikke kom fra hjertet.

– I starten ble jeg oppgitt. Men så må du bare ta et valg og tenke at noen vil alltid mene noe om deg. Det viktigste er at jeg selv vet hvorfor jeg gikk ut med det og nå ser jeg hvor mange det har hjulpet, legger Lillelien til.

– De andre kan man faktisk bare drite i, slår han fast.

2024: Ola Hoftun Lillelien spiller for Drammen Håndballklubb og har kontrakt til sommeren 2024. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Kort tid etter at Lillelien publiserte innlegget sitt, ble han kontaktet av spillerforeningen. Den danske håndballspilleren, Jacob Hessellund, ønsket å ta en prat med ham.

For Hessellund skulle selv gå ut og fortelle at han er homofil. Han ønsket å stå frem for å være et eksempel og kunne hjelpe andre i en lignende situasjon.

– Fra starten hadde jeg lyst til å fortelle det til folk, men det med å ta det siste steget er et spørsmål om vilje. I den prosessen tror jeg det hjalp å se det eksempelet fra ham. På en eller annen måte så hjalp det i min situasjon, forteller Hessellund til TV 2.

Den danske håndballspilleren publiserte et innlegg på sin Instagram i mai.

– Det er flere som står frem og det er ikke fordi de har behov, men man ser nødvendigheten ved det. Når festen først er i gang, så kommer det flere. Noen må starte festen og jeg var kanskje en av dem, sier Lillelien.

Mer selvsikker og bestemt

Nå har bladene begynt å skifte farger og høsten er i gang. Det er også håndballsesongen for Drammen og resten av lagene i REMA 1000-ligaen.

En lang sommerferie gjorde godt for Svelvik-gutten som nå er klar for å ta fatt på en ny sesong.

– Det var nok litt naivt av meg å tro at dette ikke kom til å følge meg. Det gjør det jo. Men jeg føler at jeg er så godt som tilbake, hvert fall mentalt. Jeg er veldig klar.

– Hvilke tanker sitter du igjen med etter denne tiden?

– Jeg har blitt mer selvsikker, bestemt, jeg vet hva jeg vil og hva jeg ikke vil. Jeg tror det har gjort meg tryggere i hvem jeg er, fordi jeg har snakket for en gruppe redde, sårbare men også tøffe mennesker. Jeg føler jeg har båret på et ansvar som jeg har vokst veldig av. Også har jeg lært at det er lov å si nei og tenke på meg selv.

TAKKNEMLIG: Ola Hoftun Lillelien setter pris på all den positive tilbakemeldingen han har fått fra kjente og ukjente. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Telefonen plinger mindre, men han mottar fortsatt meldinger.

Og det ønsker han fortsatt å vie tid til. Psykisk helse er viktig for 22-åringen.

– Det er en av grunnene til at jeg deler så åpent med folk. Jeg vet hvor viktig det er å snakke om ting. Det kom en ny rapport fra i fjor der viste at det var 658 selvmordstilfeller i Norge hvorav 482 var menn. Det sier litt om at man må snakke mer om det man sitter inne med, sier Lillelien.