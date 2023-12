OL-oppkjøring med «fienden»

Det er kun et drøyt halvår til de norske håndballjentene skal spille OL i Paris og jakte på sitt første olympiske gull siden 2012.

I en årrekke har de to håndballnasjonene Norge og Frankrike sparret sammen før OL, og gjør ingen unntak denne gangen heller.

– Vi har en vennlig kontakt med Norge. Neste sommer skal vi forberede oss sammen til OL i Sør-Frankrike, sier Frankrikes landslagssjef, Olivier Krumbholz, til TV 2.

For mange kan det være overraskende at man velger å jobbe så tett med sin sterkeste konkurrent.

– Vi mener at vi tjener på det. Vi lærer og blir utfordret av å samarbeide med de beste, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2 etter VM-finalen.

Innrømmer: – Hadde tjent på det

Søndag kveld ble Norges gulldrøm knust etter at Frankrike vant VM-finalen 31–28.

De to gigantene har til sammen tatt 13 av 17 mesterskapsgull siden 2010, og har også tidligere hatt flere sommersamlinger sammen.

Før OL i Tokyo i 2021 var lagene også samlet i Sør-Frankrike.

Sist sommer ble Frankrike invitert til Bodø på treningsleir med sosiale aktiviteter og en kamp, men da valgte Thorir Hergeirsson å la de mest rutinerte få fri og testet rekruttene mot Frankrike.

– Det er klart at vi hadde tjent på det i dag (søndag) om vi hadde hatt vårt A-lag i kamper mot Frankrike i Bodø, men vi skal skaffe oss den erfaringen i løpet av året og sommeren, anerkjenner Hergeirsson og legger til:

– Det er en stund siden Frankrike har vært så skarpe som de er nå.

VERDENS BESTE: Frankrike ble verdensmestere søndag kveld etter å ha slått Norge i finalen 31-28. Foto: Beate Oma Dahle

Også under Marit Breivik sin ledelse ble det sparret mot den tøffeste konkurrenten. Den gang var det Russland under ledelse av Jevgenij Trefilov.



TV 2s ekspert: – Kjøper ikke argumentet

Nå venter klubbhverdagen for landslaget før de samles igjen for EHF Euro Cup i månedsskifte februar/mars og i april, før OL-forberedelser i juni.

TV 2s håndballekspert er tydelig på at de neste månedene blir viktige for Hergeirsson og laget. Det er spesielt disse punktene Bent Svele trekker frem som essensielle å fokusere på:

Syv mot seks-spill:

– Norge må utvide verktøykassa si i angrep. Dette er ikke kun for å lage en haug med mål, men det handler om endring av kampbildet ved behov. Mange av spillerne bruker dette i klubb, derfor kjøper jeg ikke tidsargumentet til Hergeirsson.

Skyttere:

– Det er viktig å få aktivert skytterne for å ha flere alternativer i angrep. Da tenker jeg på skyttere som Kristine Breistøl og Ingvild Bakkerud.

OL I PARIS: De norske håndballjentene er kvalifisert til OL 2024. Foto: Beate Oma Dahle

Forsvar:

– Det tar tid å trene inn alternative forsvarsalternativer, men man kan også ha ulike formasjoner av et seks null-forsvar. Vi har hørt om disse alternativene de siste 20 årene – at de prøver å teste ut noe. Det må skje nå.

Tidligere landslagsspiller Ida Alstad er enig i at Hergeirsson og co. trenger flere verktøy i verktøykassa, særlig når man ligger under mot slutten av kamper.

– Det trengs et ekstra verktøy når man havner i stressende situasjoner, sier Alstad.



I likhet med Svele så mener hun at Norge bør legge til syv mot seks-spill i verktøykassa.

Alstad trekker fram slutten mot Frankrike, der Norge ikke klarte å hente inn ledelsen til det franske mannskapet.

– Det er det lille verktøyet man trenger på slutten av kampen, da det er litt krise. Det er litt gambling, men det kan være viktig i de scenarioene. Hva gjør man når man må ha mål?, spør den tidligere landslagsspilleren.