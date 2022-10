ØIF Arendal vant etter thriller: – En rar følelse

ØIF Arendal - Drammen 28-26 (13-13)

I en svært jevn kamp mellom ØIF Arendal og Drammen var det arendalittene som trakk det lengste strået i sluttminuttene.

Med en 28-26-seier klatret Arendal fra åttende- til femteplass i Rema 1000-ligaen. Drammen på tredjeplass er ett poeng foran ØIF Arendal.

RAR FØLELSE: Kristijan Jurisic følte ØIF Arendal var bedre enn resultattavla tilsa. Foto: TV 2 Sport 2

– Skal jeg være helt ærlig, var det litt mer spennende enn jeg trodde det skulle bli. Jeg hadde en følelse hele kampen om at vi var fem-seks mål bedre, men vi slet med å få ordentlige målsjanser. Vi sto godt bakover. Det var en rar følelse. Jeg er fornøyd med at vi vinner, men jeg føler ikke at vi spilte en god kamp, sier ØIF Arendal-målvakt Kristijan Jurisic til TV 2.

ØIF Arendal og Drammen fulgte hverandre tett i hele første omgang, og det sto 13-13 da pausesignalet gikk i Sør Amfi.

– Det så ut som to lag som er bedre i forsvar enn angrep. Begge lag slet med å få gode sjanser i etablert angrep, men det var ganske mye fint begge veier. Får vi luket bort et par av skuddene i mellomhøyde og vi får mer fart i angrepsspillet før vi mottar ballen, tror jeg dette kan bli greit, sa Drammen-trener Kristian Kjelling til TV 2 i pausen.

Kjelling måtte imidlertid se at to av spillerne sine forsvant ut med skade i første omgang. Både August Olsen Storbugt og Ola Romsaas med henholdsvis skulder- og kneskade gikk ut.

– August og Ola gikk ut, så vi ble tynne og måtte kjøre helt ned til beinet. Det var absolutt ikke vår beste kamp, men vi prøvde alt vi kunne. Mer kan vi ikke forvente, sier Drammen-trener Kristian Kjelling til TV 2 etter kampen.

PÅ TRIBUNEN ETTER PAUSE: Drammen-spillerne August Olsen Storbugt (t.v.) og Ola Romsaas kom aldri ut på banen i andre omgang. Foto: TV 2 Sport 2

Lagene fortsatte å følge hverandre som skygger i andre omgang, men med drøyt tre minutter igjen av kampen gikk ØIF Arendal opp i en tomålsledelse på 27-25.

Med et drøyt halvminutt igjen tok Kristian Kjelling timeout på 26-28, men i det påfølgende angrepet reddet ØIF Arendal-målvakt Kristijan Jurisic og sørget for at det ble en 28-26-seier for arendalittene.

– Det er alltid viktig å vinne håndballkamper. Vi vil gjerne ha to poeng, for vi samler poeng som alle andre. Det var viktig. Det var også viktig å hamle opp mot et lag som Drammen, som har gjort det veldig, veldig bra, sier ØIF Arendal-trener Heine Jensen til TV 2.