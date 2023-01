Ny bunnotering – ga syrlig svar

Sverige-Spania 36-39

– Jeg er først og fremst skuffet. Vi gjør en veldig god førsteomgang, men så har vi problemer i den andre, spesielt defensivt. Det var tøft å spille mot Spania, sier Solberg til Expressen.

– De gjorde det de kunne veldig bra, og vi klarte ikke å stoppe det, forklarer han.

Ifølge Expressen og Aftonbladet har Sverige aldri sluppet inn mer en 39 mål i en landskamp, og det på mer enn 1500 landskamper.

Forrige bunnotering skal ha vært på 37, mot Norge i 2010.

– Det er vel kult å ha den rekorden, sier Glenn Solberg til Aftonbladet.

– Det er sikkert gøy for deg å skrive om, fortsetter han spydig, ifølge avisen.

Oscar Bergendahl skal nesten ha vært på gråten etter tapet.

– Det er en fullstendig kollaps. Vi har saken i egne hender etter første omgang, men slurver det bort. Det gjør meg rasende, siteres spilleren på av Aftonbladet.

Sverige hadde både VM-sølv fra 2021 og EM-gull i fjor å vise til før VM på hjemmebane. Likevel var det Spania som kunne trøste seg med bronsemedaljene.

KNUST: Oscar Bergendahl. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

22.650 tilskuere kunne juble for en sterk førsteomgang og 22-18 på resultattavla til pause.

Etter hvilen kjørte svenskene seg derimot skikkelig fast. Spania kjempet seg tilbake og scoret åtte av de ti første målene i omgangen, deriblant seks på rad da 23-19 ble til 23-25.

Dermed endret kampbildet seg fullstendig, og Spania tok vare på både momentum og ledelsen kampen ut.

– Det kjennes tomt. Man forstår nesten ikke at det er over. Vi har investert alt i denne gjengen i en måneds tid, og så blir vi ikke belønnet for det, sa Sveriges landslagsspiller Niclas Ekberg etter kampen.

Dermed endte det med VM-bronse til Spania, som røk i semifinalen mot Danmark. Sverige må ta til takke med den sure 4.-plassen.

Danmark og Frankrike møtes i finalen senere søndag.

(©NTB)