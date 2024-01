Norsk smell i generalprøven: – Skrekkelig

Norge - Egypt 23-28 (13-10)

De norske håndballgutta avsluttet Golden League med 23-28-tap mot Egypt. Det var den siste treningskampen før håndball-EM i Tyskland.

I andre omgang slet Jonas Willes menn med egypterne.

– Det gikk ordentlig skitt. Det var helt åpent i forsvar, og det var bom på bom på bom i angrep, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli om andre omgang.



Norges landslagssjef Jonas Wille virker ikke å miste nattesøvnen.

IKKE BEKYMRET: Norges landslagssjef Jonas Wille. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix / NTB

– Det er viktig å være litt nyansert i analysen og ikke si at alt var dårlig, for det var det ikke. Det var mange bra tendenser i spillet, men så brente man sjansene. Det var noen bra forsvar og noen dårlige. Vi må heller ikke glemme at vi møter et bra lag og rullerer på laget vårt, så jeg er ikke bekymret, sier Wille til TV 2.

– I denne turneringen har vi sett fine topper og noen lave bunner, men vi har testet ut litt forskjellige verktøy. Vi har fått mange spillere i gang, fortsetter landslagssjefen.

Sagosen: – For dårlig

Sander Sagosen, som så andre omgang fra benken, håper en svak generalprøve betyr en god premiere i torsdagens EM-kamp mot Polen.

– Vi savner tenning og engasjement over hele linjen. Det er for tamt når man har på landslagsdrakten. Det er for dårlig. Nå skal vi ha noen gode dager før premieren, sier den norske stjernespilleren til TV 2.

Må le av egen tabbe

Lagkamerat Magnus Abelvik Rød er glad oppkjøringskampene er over. Nå ser han frem mot EM-premieren.

– Det var kjipt at vi avsluttet på den måten, men alt i alt ser vi fremover. Vi kan lære mye av andre omgang, spesielt med tanke på at vi spilte 5-1 (formasjon), men vi skulle selvfølgelig ønske at resultatet var annerledes, sier Abelvik Rød til TV 2.

Det så imidlertid bra ut til pause da Norge ledet 13-10, men starten på andre omgang var fryktelig for det norske laget.

– Vi hadde bortimot full kontroll på Egypt. Så har hullene i forsvaret blitt store, kommenterte TV 2s håndballekspert Bent Svele.



NORSK SMELL: Kevin Gulliksen, Sander Sagosen og Vetle Eck Aga fikk se Norge tape med fem mål i EM-generalprøven mot Egypt i Odense. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix / NTB

– Det er feil i forsvar, feil i angrep. De første 30 minuttene var bra på mange måter. De neste ti har vært skrekkelige, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli i andre omgang.



Sjansesløseri

I timeoutene i andre omgang minnet landslagssjef Jonas Wille sine spillere på at de skapte sjanser.

– Det har vært vanvittig med bom. 14 bom på 23 minutter er skrekkelig mye, kommenterte Bredeli da Erik Thorsteinsen Toft satte ballen i stolpen etter 53 minutter i Odense.

SKUFFELSE: Kristian Bjørnsen og Norge tapte mot Egypt. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix / NTB

Der Norge har avsluttet sterkt mot både Danmark og Nederland tidligere i Golden League, sørget Egypt for at det endte med en femmålsseier.

– Vi var godt fornøyde med forsvars- og målvaktsspillet i første omgang, men 18 baklengsmål i andre omgang er altfor mye, sier Bent Svele.

Norge møter Polen, Færøyene og Slovenia i EM-gruppespillet.

– Jeg synes vi er veldig godt rustet. Vi har fått prøvd og eksperimentert mye. Vi har hatt gode opplevelser, spesielt mot Danmark. Vi viste god moral mot Danmark og Nederland. I dag fikk vi virkelighetssjekken om at det ikke går av seg selv. Vi gleder oss til EM i Tyskland nå, sier Abelvik Rød.