Norsk landslagstjerne forlater dansk storklubb

Vilde Mortensen Ingstad (28) er klar for nye utfordringer til sommeren.

GÅR MOT SLUTTEN: Vilde Mortensen vil spille for en annen europeisk storklubb ved sesongslutt. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Den norske landslagsspilleren Vilde Mortensen Ingstad forlater den danske toppklubben Team Esbjerg i sommer. Det skriver klubben i en pressemelding.

– Det har ikke vært lett fordi jeg har det så bra og er veldig glad i klubben, jentene og alt rundt den. Hvis jeg hadde inngått en ny toårskontrakt, ville jeg kanskje avsluttet karrieren i Team Esbjerg, men jeg vil ha et nytt eventyr, sier Ingstad via klubbens sider.

Ingstad har vært i Esbjerg i sju sesonger og er lagvenninne med blant andre Nora Mørk og Henny Reistad.

Klubben skriver at strekspilleren vil spille for en annen europeisk toppklubb, uten å nevne navn.

– Jeg føler det er et godt tidspunkt å prøve noe nytt, og jeg ville nok angret hvis jeg ikke gjorde det, sier hun videre.

PROFIL: Vilde Mortensen Ingstad, her fra mesterligakampen mot Metz. Foto: Nikola Krstic

28-åringen kom til Esbjerg sommeren 2016 og står med 261 kamper og 841 mål for den vestjyske klubben.

Ingstad er dobbelt europa- og verdensmester med Norge, som hun har spilt 106 seniorlandskamper for. I EM i november var hun fast på laget og en sterk bidragsyter til at Norge hentet hjem gullet.

I Team Esbjerg har hun vunnet to danske mesterskap, to cuptitler, to Super Cup-seire.

– Vilde var på mange måter en ung, upolert spiller da hun kom, og hun og vi måtte forme henne som spiller og person. Hun har vært gjennom oppturer og nedturer, humper, og fremstår nå som voksen med erfaring, styrke og spenst, sier Esbjerg-trener Jesper Jensen.

– For meg som trener har det vært et enormt privilegium å ha henne på laget i sju år. I tillegg til at hun har utviklet seg, har hun også bidratt til min utvikling som trener, sier Jesper Jensen.