Norges gulldrøm knust: – Vi blir litt lurt

Frankrike-Norge 31-28

Kapteinen mener at Norge slet med motstanderens taktiske trekk.

– De setter veldig ned tempoet i angrepet for så å pushe det opp. Vi blir litt lurt av det. Foppa er fantastisk god, og så gjør vi for mange tekniske feil, forklarer Bredal Oftedal til TV 2.

Det var duket for en ordentlig håndballklassiker i Jyske Bank Boxen.

NEDTUR: Nora Mørk måtte gå slukøret forbi ekstatiske franske spillere etter sluttsignalet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– For mange feil

For sjette gang møttes Norge og Frankrike i en mesterskapsfinale. Norge hadde tatt fire av fem mulige gull på de første oppgjørene.

Men søndag kveld ble de regjernende OL-mestrene, Frankrike, for sterke for Thorir Hergeirssons jenter i det som ble en intens VM-finale.

– Det er fortjent seier til Frankrike. De var rett og slett bedre enn Norge i dag. Norge har 18 tekniske feil og har ingen alternativer offensivt når det butter imot, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.



Katrine Lunde medgir at Norge ikke var på sitt beste.

– Det er surt. Jeg synes det er kjedelig. Vi gjør litt for mange feil, og lykkes ikke helt kollektivt med det vi skal. Sånn er det. Det er alltid tøffe kamper mot Frankrike. Hvis du ikke er på topp, er det fort gjort å tape, sier 43-åringen til TV 2.

Klar tale: – Forferdelig

De to nasjonene møttes i siste hovedrundekamp i Trondheim. Da tapte de norske håndballjentene 23-24 etter å ha vunnet stort mot all motstand frem til da.

Spesielt én spiller var svært skuffet etter tapet, men Henny Reistad viste ingen nåde i semifinalen fredag kveld. 24-åringen satte ny norsk scoringsrekord med 15 (!) mål og ble hyllet av en hel håndballverden.

Og bakspilleren imponerte ikke noe mindre i finalen fra start. Målmaskinen hamret inn sitt tredje mål til 5-5 ti minutter inn i den første omgangen.

FINALE: Henny Reistad scoret fire mål i den første omgangen i VM-finalen mot Frankrike. Foto: Claus Fisker

Etter å ha hatt en tomålsledelsen en liten stund, utlignet franskmennene og 6-9 gikk til 11-10 til tross for storspill av landslagskapteinen, Stine Bredal Oftedal.

Nora Mørk reduserte rett før hvilen og Norge lå under 17-20 til pause.



– Det er et forsvarspill som er langt, langt under pari. De gir bort masse rom over alt og treffer ikke på noe. Det er et forferdelig forsvarsspill. Nå handler det om å gi målvaktene gode arbeidsbetingelser også og få flere redninger i andre omgang, var TV 2s håndballekspert Bent Sveles dom etter 30 spilte minutter.



Til tross for strafferedning av Katrine Lunde, i sin kamp nummer 350, slet de med å utligne etter pausen. De kneppet derimot innpå og med kvarteret igjen av finalen, satte Mørk inn sitt sjette fra straffemerket.

Norge lå kun ett mål bak med drøye ti minutter igjen, men tekniske feil av de norske håndballjentene resulterte i en ny firemålsledelse til Frankrike.

– Vi har ikke råd til å kaste bort ballen!, var Hergeirssons tydelige beskjed i time outen seks minutter før slutt.

Denne gangen hadde ikke håndballjentene et comeback i seg.