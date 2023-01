Norge vant gruppefinalen etter vill thriller

Det ble en intens slutt på hovedrunden for Norge. Motstanderen i kvartfinalen er klar.

Tyskland - Norge 26-28 (16-18)

Håndball-herrene var allerede klare for kvartfinalen, men som siste del av hovedrunden gjenstod en ren gruppefinale mot Tyskland.

Kampen bar preg av at Norge både ønsket å vinne – og rullere mye på laget for å være klare til finalespillet.

Det så ut som en oppgave som landslagssjef Jonas Wille og co. klarte å finne en løsning på. Lagene fulgte hverandre helt til sluttminuttene, men der var Norge best, og vant 28-26.

– Vi spiller en bra kamp. Det er bra moral at vi snur det på slutten. Det er mye deiligere å vinne enn jeg trodde, sier Wille.

Seieren betyr at Norge skal møte Spania i kvartfinalen på onsdag i polske Gdansk. Vinner Norge den blir motstanderen i semifinalen enten Danmark eller Ungarn.

– Spania har lenge vært en marerittmotstander for Norge, men det er verken en opptur eller nedtur at dette bli motstanderen. Det er et fantastisk lag, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Norge har vunnet samtlige seks kamper i gruppespillet i VM.

– Det er solid, mange spillere er brukt, og ingen er kjørt tomme. Troppen er disponert fint og flott. Nå er Norge knepne favoritter mot Spania, sier Svele.

Den kampen kommer allerede om mindre enn to døgn.

– Denne kampen betyr kanskje ikke en drit. Det er lov å være fornøyd, sier Gøran Johannessen til TV 2.

NY SEIER: Håndball-herrene kunne juble for gruppeseier mot Tyskland. Foto: Piotr Hawalej

– Vi skal vinne den jævla kampen, sorry, smiler han.

– Jeg tror Spania frykter oss, sier Sander Sagosen.

Petter Øverby mener det ikke var Norge på sitt beste.

– Jeg har hørt at det kjennetegner gode lag å vinne på dårlige dager. Så det sier vel kanskje litt, hehe.

– Det smalt skikkelig alle veier. Fikk en trøkk i både nese, kjeven og det som var. Det blir suppe til kvelds.

Håndball-VM videre: Kvartfinaler: 1. Frankrike - Tyskland, Gdansk 2. Norge - Spania, Gdansk 3. Sverige - Egypt, Stockholm 4. Danmark - Ungarn, Stockholm Semifinaler: Vinner kvartfinale 1 - Vinner kvartfinale 3, Stockholm Vinner kvartfinale 2 - Vinner kvartfinale 4, Gdansk Finalen spilles i Stockholm. OBS! Skulle Sverige ryke i kvartfinalen, er det usikkert hvilken semifinale som skal spilles hvor. Les mer om det i VM-bloggen.

God start

Tross seier i hver kamp har Norge slitt med å komme godt i gang fra start av. Først i forrige kamp mot Qatar kunne Norge være tilfreds med den første omgangen.

Det ble opprettholdt mot Tyskland. Norge leder 4-1 i starten, da Sander Sagosen fikk en to-minutter. Tyskerne kom mer inn i kampen, men Jonas Willes menn ledet helt til det ble 16-16. Norge gikk likevel til pause med tomålsledelse.

–Alt i alt en god omgang, mener Bent Svele.

– Mange spillere blir brukt, hvor det byttes flere steder. Det er lite spilletid på Sander Sagosen, blant annet. De har to tanker i hodet samtidig på en fornuftig måte, sier Svele.

Bergerud stod frem

Skulle Norge holde på ledelsen var det nesten en forutsetning at de klarte å kontrollere tyskernes Juri Knorr. Forsvaret slet voldsom med å håndtere 22-åringen, som scoret hele sju ganger før pause.

– De sliter med å få tak på Knorr. Det blir nesten altoverskyggende, sier Svele.

Men etter pausen fikk de mer kontroll på Knorr. Tyskerne hentet seg inn, og det var dødt løp helt til slutt.

Torbjørn Bergerud viste seg fra sin beste side, og gjorde flere strålende redninger som gjorde at Norge vippet det sin vei.

– Det var en bra dag på jobben. Vi kriger veldig godt, sier Bergerud til TV 2.

Parallelt med Norges kamp spilte Danmark også gruppefinale, hvor de møtte Egypt. Danskene måtte vinne for å ta førsteplassen, men det ble tidlig klart at det ikke skulle bli noen problem. Danmark vant klart, og møter Ungarn i kvartfinalen.