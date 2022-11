Norge tok gull etter vanvittig comeback

Norge-Danmark 27-25

Saken oppdateres!

De norske jentene slet voldsomt i finalekampen mot Danmark.

De norske jentene lå under stort sett hele kampen, men etter en vanvittig opphenting i sluttminuttene endte det med EM-gull til Nora Mørk og co.

Til TV 2 er det en fornøyd Thorir Hergeirsson som forteller at gullet betyr mye for han. Han sier at de ikke lot seg stresse for mye til tross for at det ble en slitekamp.

– Vi lykkes med mye i dag, som vi ikke gjorde mot de på onsdag. Det var mye rart i den første omgangen, men det kom seg i andre omgang.

Han forteller at de snakket sammen i pausen og ble enig om en ting.

– Vi skulle fortsette stigningen vår og spille vår beste kamp i finalen.

SLITEKAMP: Det ble en ordentlig sliteseier for Thorir Hergeirsson og resten av jentene. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Storspilte i finalen

En av dem som storspilte i finalen var Nora Mørk. Hun var mye av grunnen til at Norge holdt seg inne i kampen i den første omgangen.

– Det er så deilig med seier over danskene. Jeg hadde en indre kamp med meg selv, og da skulle jeg gå hjem med flagget til topps!, sier Mørk.

Henny Reistad ble kåret til turneringens spiller, og er storfornøyd med EM-gullet.

– Det betyr veldig mye. Men jeg er så stolt av Nora i dag, man ser jo nesten bare på at hun spiller i første omgang.

MVP: Henny Reistad ble kåret til turneringens mest verdifulle spiller. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Katrine Lunde kom inn i den andre omgangen og var viktig for å få de norske jentene inn i kampen igjen. Hun hadde flere avgjørende redninger på slutten.

– Det er deilig å få tettet igjen bak, det er litt det samme om det er meg eller Silje så lenge vi får med oss gullmedaljen hjem.

Kamp preget av mye feil

Norge startet kampen slik de ofte har gjort dette mesterskapet, nemlig med å havne bakpå.

Halvveis ut i omgangen ledet danskene 8-4, og Thorir Hergeirsson måtte ta en time-out for å snakke med de norske jentene.

Den praten så ikke ut til å hjelpe, for til pause lå de norske jentene bak med tre mål.

– En første omgang preget av alt for mange feil. Vi er nødt til å utnytte bredden i spillet vårt skal vi ha en sjanse mot danskene, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele etter halvspilt kamp.

Etter pause fortsatte de danske jentene storspillet sitt, og lå lenge foran med tre mål. De siste ti minuttene hentet Norge seg inn igjen og tok opp kampen mot gullet.

Da endte det med 27-25 seier til Norge. Det er hele 18 år siden disse to lagene sto i en mesterskapsfinale mot hverandre, og da vant Norge.