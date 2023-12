Norge til VM-finale etter ellevilt drama

FINALERUS: Under et titalls lagvenninner ligger spilleren som sendte Norge til finale. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Danmark-Norge 28-29

– Jeg blir litt rørt. Det er idrettsglede på sitt beste. Det er fantastisk, sier Reistad til Viaplay.

– Jeg tror det nesten ikke, fortsetter hun.



Nora Mørk forteller at planen var klar:

Gi ballen til Reistad.

– Hun svarer på det i pausen, jeg sa: «Nå skyter du så mange ganger du vil, vi skal spille deg opp og gjøre alt vi kan». I tillegg skyter hun straffe på noen tidspunkter som er helt forferdelige. Man blir tom for ord, sier Mørk til TV 2.

– Det var en uvirkelig følelse da den gikk inn, fortsetter hun.

– Sa det på en streng måte

For seieren kom alt annet enn lett for håndballjentene. «Lillesøster» Danmark rystet dem fra start og fikk fyrt opp hjemmepublikummet i Boxen.

Til pause hadde danskene fem mål å gå på. Da ble det tatt oppgjør i den norske garderoben.

– Jeg var vel veldig direkte i pausen. Satte tydelige krav og sa at «nå må vi gjøre de enkle tingene». Som å kaste til de som er i hvite drakter utpå der, og satse hundre prosent. Jeg sa det på en streng måte, men følte at det var god respons, forteller Nora Mørk.

Vinnermålet måtte sjekkes

I andre omgang startet Norge opphentingen. Et ellevilt drama på tampen ledet til at kampen måtte avgjøres med ekstraomganger.

Dramaet ble ikke noe mindre der.

I siste sekund dundret kampens store spiller, Henny Reistad, inn vinnermålet for Norge.

Scoringen kom så sent at dommerteamet måtte dobbeltsjekke at ballen gikk inn før tiden var ute – og det etter at håndballjentene hadde kastet seg over Reistad i vill finalerus.

Scoringen ble stående.

Søndag venter Sverige eller Frankrike i finalen i Boxen. Uansett hvem det blir, kommer de trolig til å granske hvordan Reistad skal stanses.

ELLEVILT SHOW: Henny Reistad scoret 15 mål på 17 forsøk mot Danmark. Og hun scoret seks av Norges seks mål i ekstraomgangene. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Stjernespilleren scoret samtlige av Norges seks mål i ekstraomgangene. Til manges store forbauselse var det den danske målvakten, Althea Reinhardt, som ble kåret til banens beste.

– Hva skal man si? Jeg syns jo Henny med 15 mål og setter siste avgjørende skuddet, synes jo det burde være avgjørende nok til å få banens beste. Men jeg synes Althea står en kjempe første omgang, og hun er en stor del av at de lå så mye foran, sier Norges målvakt Silje Solberg-Østhassel.



Hun er mektig imponert av lagvenninnen.

– Det er unikt. Hun er en komplett spiller. Hun kan alt. Og kan alt på det beste vis. Eksepsjonelt, fullroser målvakten.



Dette sier sjefen

Landslagssjef Thorir Hergeirsson puster lettet ut.

– Det er ikke jeg som har bedt om at det skal være så spennende. Men jeg blir gjerne med på en snuoperasjon. Jeg liker å jobbe og jeg liker at det er tøft og det gir meg bare energi, sier islendingen.



Ifølge ham ble det ikke sagt noe utenom det vanlige i pausepraten, til tross for at de hadde fått dansk juling i første omgang.

– Ja, det er vel nå jeg skal skryte av meg selv? Men det gjør jeg jo ikke. Det er samme metode som vi pleier å bruke. Først får spillerne litt tid til å roe seg, de nøkkelspillerne i forsvars- og angrepsbiten de samler litt trådene så kommer vi trenerne inn etter vi har pratet om hva vi skal skru på, finner ut hva vi er enige om og så setter vi det øverst på dagsorden, forklarer Hergeirsson.



Reinhardt-show

De norske håndballjentene møtte en vegg av pipende dansker. Og en vegg i det danske målet. Althea Reinhardt fikk en ball i ansiktet under oppvarming og måtte sette seg på benken. Men det så langt ifra ut å hemme Odense-målvakten.

20 minutter inn i kampen stod Reinhardt med hele 60 i redningsprosent, sammenlignet med Katrine Lundes ni prosent.

ENORM: Althea Reinhardt stengte det danske målet i semifinalen mot Norge. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

På stillingen 10-5 tok tok landslagskaptein Stine Bredal Oftedal ordet i time out.

– En ting må vi skru på - utstråling. Vi har masse tid. Kjør på. Kom igjen, sa Bredal Oftedal til lagvenninnene med ti minutter igjen av den første omgangen.

Lunde ble byttet ut og inn kom Silje Solberg-Østhassel i sin landskamp nummer 200, men de norske jentene lå likevel under 9-14 til pause.

Norsk helomvending og dramatikk

Det var et mer påskrudd norsk lag etter hvilen. 14-9 ble til 14-12. Og kaptein Bredal Oftedal tok ansvar fremover.

– Jeg liker hvor kyniske de er i angrep. Det har jeg aldri sett av Norge, sa Viaplays ekspert Gunnar Pettersen.

SKADE: Danmark Kathrine Heindahl ble båret ut med skade i andre omgang. Foto: Beate Oma Dahle

Henny Ella Reistad reduserte til 18-17 med kvarteret igjen av semifinalen og finalebilletten var innen rekkevidde. Solberg-Østhassel storspilte i den andre omgangen og med to minutter igjen reddet den norske målvakten igjen og Reistad kunne utligne til 22-22. Og Sanna Solberg-Isaksen sendte Norge i ledelsen.

Danskene fikk straffe i de siste sekundene - den satte Kristina Jørgensen og semifinalen gikk til ekstraomganger.