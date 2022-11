Norge til finale etter storseier over gullfavoritt

Norge knuste de franske jentene i semifinalen og er dermed klar for finale mot Danmark.

Norge-Frankrike 28-20

Det var duket for en intens thriller når gullfavorittene Norge og Frankrike møtte hverandre i semifinalen.

Lagene fulgte hverandre lenge, men til slutt rykket Norge ifra og sikret seg finalebilletten etter en enorm prestasjon i den andre omgangen.

Norges kaptein Stine Bredal Oftedal storspilte i semifinalen, og sto for mange av målene og målgivende.

– Åhh, det er deilig! Jeg skjønner det ikke helt selv. Jeg prøvde bare å være veldig bestemt. Det var ikke snakk om å gjøre noen dårlig kamp i dag.

Også Nora Mørk leverte varene og fortsatte å være treffsikker fra syvmeteren i storseieren mot de franske jentene.

– Det hadde jeg ikke trodd på forhånd! Det er godt gjort. Det var utrolig godt å få en sånn kamp!

Nå blir det finale mot de danske jentene på søndag. Det er mange år siden sist.

– Det er på høy tid at de kom seg til finale. Det har et sykt bra lag. De kan jo få kjenne på være favoritt for én gangs skyld. Vi skal bare ut og angripe!

STORFORNØYD: Katrine Lunde gir Nora Mørk en god klem etter at finaleplassen var sikret. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Er det mulig?

Silje Solberg-Østhassel stengte det norske buret i den andre omgangen, og var viktig for at Norge sikret seg finaleplassen.

– Er det mulig? Vi klarte det igjen! Det er veldig sterkt av laget. Vi står stabilt og tøft bakover i forsvar. Vi gjør det vi snakket om på forhånd.

Katrine Lunde måtte sitte mye på benken fordi Silje Solberg storspilte i det norske målet.

– Silje spiller fantastisk i dag. Det er superviktig for oss. De finner ikke muligheter gjennom forsvaret, eller Silje, så da ble det noen fine sifre der.

Nå gleder Lunde seg enormt til finale mot Danmark.

– Det blir gøy! Nå skal vi revansjere det andre tapet, så det blir gøy.

TV 2s håndballekspert Bent Svele er imponert over de norske jentene i den andre omgangen.

– Det var en annen omgang der Norge spilte forsvar som bare det. De norske jentene skjøt rett og slett hull på det franske forsvaret. Det er hele forskjellen.



– Hun er outstanding

De norske jentene startet kampen med et smell, og kaptein Stine Bredal Oftedal satte inn 1-0 til stor jubel på den norske tribunen.

De franske jentene svarte fort, og det ble jevnt mellom de to lagene. Når det sto fem minutter spilt på klokken var stillingen 2-2.

Oftedal fortsatte å storspille, og var involvert i det meste som skjedde i starten av kampen. Fire mål og skaffet samtlige straffer og holdt Norge med i kampen.

Med ti minutter igjen av den første omgangen sto det 8-8 på tavlen.

Til pause gikk Norge med en 12-11 ledelse.

– En Oftedal som er «outstanding» i den første omgangen, men vi trenger at flere melder seg på. Vi må utnytte bredden vår, sa TV 2s håndballeekspert i pausen.

KNUSTE TIL: Stine Bredal Oftedal spilte en enorm kamp for Norge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det ble ikke mindre spennende etter pause. Fire minutter ut i den andre omgangen gikk de norske jentene opp i en tomålsledelse, men Frankrike fulgte etter.

Ti minutter ut i den første omgangen ledet de norske jentene med to mål.

Den franske landslagssjefen Olivier Krumbholz tok time-out for å pepre jentene sine, men de norske jentene fortsatte å kjøre på.

Halvveis ut i den andre omgangen sto det 20-17 til de norske jentene. Norge rykket ifra etter dette og så seg aldri tilbake.

De vant til slutt 28-20.

Møter Danmark i finalen

Fredag var det duket for semifinaler i årets håndball EM. De norske jentene skulle møte Frankrike, mens Danmark fikk bryne seg på Montenegro.

Danmark hadde kontroll på Montenegro, og vant til slutt 27-23. Dermed skal danskene spille sin første mesterskapsfinale siden 2004.

Før kampen hadde ikke Norge tapt to kamper på rad i mesterskapssammenheng siden VM i 2019. Før det hadde det ikke skjedd siden OL i 1996.

Norge møtte de franske jentene i VM-finalen i 2021, og da ble det norsk seier etter en enorm snuoperasjon. Igjen klarte de norske jentene og spille Frankrike ut av hallen i andre omgang.