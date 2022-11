Norge tapte thrillerkampen - nå venter knalltøff semifinale

Det ble en thriller av et nabooppgjør mellom Norge og Danmark. Til slutt trakk danskene det lengste strået.

TOPPKAMP: Det var duket for et skikkelig nabo-oppgjør mellom Norge og Danmark i gruppefinalen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Norge-Danmark 29-31

Saken oppdateres!

Det ble en thriller av en kamp mellom Norge og Danmark i gruppefinalen. Mot slutten dro danskene ifra og sikret seg gruppeseieren. Dermed tapte Norge mot Danmark i et mesterskap for første gang på ti år.

Nå venter de regjerende OL-mesterne Frankrike i semifinalen for Norge.

Nora Mørk spilte en strålende kamp og ble norsk toppscorer. Hun er skuffet over kampen.

– Det er klart det er surt, men vi er heldigvis videre. Vi skal spille semifinale uansett, men det er klart vi skulle unngått Frankrike. Det blir kjempe tøft.

– Vi tapte for et bedre dansk lag i dag. De var smartere enn oss og får betalt for 7 mot 6 spillet. Norge blir bare jagende etter og da ender det med dansk seier, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele etter kampen.

Sandra Toft storspilte i det danske keeper-buret. Hun er godt fornøyd med seieren.

– Ja, det er åtte år siden – og det var en treningskamp. Dette er EM. Det har jeg ikke vært med på noen gang. En milepæl for dette landslaget, sier hun til dansk TV 2.

Den norske målvakten Katrine Lunde skulle gjerne vunnet kampen i dag, men måtte se sitt lag slått av de danske jentene.

– Vi tapte litt for mange dueller i dag. Danskene er et bra lag, det er jo ikke noe nytt. Det ble veldig åpent i forsvar, sier Lunde.

Til TV 3 forteller landslagssjef Thorir Hergeirsson hva som gjorde at jentene hans tapte i dag.

– Vi sliter i forsvar og slipper inn for mange mål. Vi forsøkte å komme tettere og komme høyere i duellene, men det glipper. Vi henger ikke sammen.

Han mener at jentene henger greit med i begynnelsen av kampen, men at de lot Anne Mette Hansen slippe for mye til.

– Jeg tror de danske jentene har nytt godt av å ha tre dager med fri fra kamp.

– Kommer til å huske i mange år

Flere la merke til at storspiller Nora Mørk satt mye på benken mot slutten av kampen, men selv er ikke landslagssjefen sikker på om det avgjorde.

– Vi scorer jo nok mål, så det er ikke problemet. Det er i forsvaret vi sliter, og der kan ikke Nora bidra.

Den danske landslagssjefen Jesper Jensen sier til TV 2 at han er meget fornøyd med seieren over Norge.

– Denne seieren kommer jeg til å huske i mange år. Vi har tatt mye inspirasjon fra de norske jentene og jeg synes vi spiller veldig godt mot dem i dag. Det gjør meg veldig stolt.



Unngå møte med Frankrike

Onsdag kveld var det duket for den store gruppefinalen i hovedsluttspillet. Norge og Danmark, som begge var i toppen av gruppe 1, kjempet om gruppeseieren.

Allerede før kampen var det nemlig klart at begge lagene var sikret semifinalebillett, men kampen ble avgjørende for å sikre seg gruppeseieren.

Det var viktig for å unngå et møte med regjerende OL-vinner Frankrike i semifinalen.

Gruppevinneren møter nemlig Montenegro i semifinalen.

Startet svakt

Kampen startet jevnt mellom de to lagene, og etter 5 minutter sto det 3-2.

De danske jentene svarte raskt, og etter 9 minutter gikk de opp i en 6-3 ledelse.

Thorir Hergeirsson tar time-out, og den danske ledelsen spises raskt opp av de norske jentene. Etter 18 minutter står det 7-7.

De to lagene fulgte hverandre jevnt resten av den første omgangen, og gikk til pause med stillingen 13-12 til Norge.

– Norge havner bakpå fra start slik som i de andre kampene, Hergeirsson tar en tidlig time-out og så får han justert det. Etter det fungerer det bedre, sa TV 2s håndballekspert Bent Svele i pausen.

I den andre omgangen fortsatte lagene å følge hverandre tett, og ti minutter ut i omgangen sto det 20-20.

Med ti minutter igjen av kampen sto det 24-24 når Jesper Jensen og danskene tok time-out. Da våknet de danske jentene virkelig, og plutselig sto det 27-24 i dansk favør.

Danskene slapp aldri taket på slutten, og det endte med en 31-29 til de danske jentene. Det er dere første seier mot Norge på åtte år.

Norge og Danmark kjenner hverandre godt, og har totalt spilt mot hverandre 163 ganger.

De danske jentene har ikke tatt poeng mot Norge siden 2014, og har ikke slått Norge i mesterskapssammenheng siden 2012.