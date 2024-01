Norge tapte thriller i Berlin: – En gedigen nedtur

Norge tar med seg null poeng til hovedrunden etter å ha tapt 27-28 Slovenia i sin siste innlede kamp på Mercedes-Benz Arena i Berlin mandag kveld.

Nederlaget mot slovenerne gjør at Norge åpner neste fase i mesterskapet med et stort handikap.

Det betyr sannsynligvis at bare fire strake seirer, kan sende det norske laget inn i diskusjonen om semifinalebillett.

– En gedigen nedtur. Dessverre, dette er ikke det gruppespillet vi ønsket oss. Dette var skuffende, slo TV 3-kommentator Daniel Høglund fast etter kampslutt.

Norge var allerede klar for hovedrunden i håndball-EM før siste gruppekamp mot Slovenia. Det ble klart da Polen slo Færøyene 32-28. tidligere på dagen.



I hovedrunden venter regjerende verdensmester Danmark, Sverige (vant EM for to år siden), Nederland og Portugal i Hamburg.



Dersom arrangøren ikke endrer på spilleoppsettet, blir nabooppgjørene mot Danmark (søndag) og Sverige (tirsdag neste uke) de to siste kampene for norsk del. Der går de to beste lagene videre til semifinalene.

Norge jakter på sin første medalje siden EM-bronsen i 2020.

Heiet frem av færøyske fans



Etter den kampen ble færøyske fans igjen i arenaen for å heie på Norge mot Slovenia.

– Det har jeg aldri opplevd før, kommenterte en entusiastisk TV 3-kommentator Daniel Høglund om den færøyske fansen som heiet på Norge.



Selv om Norge allerede var videre, ønsket de naturligvis å gå videre til hovedrunden med seier mot Slovenia og to poeng i bagasjen.



Og hjelpen fra den både den færøyske og norske fansen på tribunen så ut til å hjelpe Norge i åpningen. Jonas Willes menn gikk opp til en tidlig 8-5-ledelse før Sander Sagosen senere sikret Norge en 10-7-ledelse.

Men så kjempet Slovenia seg tilbake etter norsk slurv. Plutselig stod det 14-14 i en kamp Norge tilsynelatende hadde god kontroll i.

Fire minutter før pause pådro Sander Sagosen seg en tominutters utvisning på stillingen 15-15 etter å ha truffet en motstander i ansiktet med den ene armen. Lagene gikk til pause med 17-17 - til tross for at Norge hadde ledet store deler av omgangen.

– Jeg føler vi hadde god kontroll, men de får lov til å holde følge med oss, og det føles litt merkelig, sa Norges Tobias Grøndahl til TV 3 i pausen.

Åpnet sterkt også etter pause

Etter pause satte Sebastian Barthold umiddelbart inn 18-17 og Petter Øverby 19-17-ledelse for de norske herrene. Igjen så det tilsynelatende komfortabelt ut for Norge.

Da kampuret viste 40 minutter fikk Gabriel Ostad Setterblom sin mesterskapsdebut for Norge da han entret banen. Han kunne imidlertid ikke forhindre at Slovenia svarte igjen. For like etter stod det 21-21 i den jevnspilte kampen i Berlin.

Noen minutter senere hadde Slovenia snudd kampen til 24-23-ledelse.

De siste ti minuttene av kampen ble en thriller i Berlin. Lagene fulgte hverandre til 26-26 frem til det gjenstod snause syv minutter. Med seks minutter igjen satte Tobias Grøndahl inn 27-26-ledelse.

Thriller

Men ingenting var avgjort. Nok en gang utlignet Slovenia, denne gang til 27-27. Med ett minutt igjen av kampen pådro Petter Øverby en tominutters. Det nærmet seg kritisk for Norge.

– Det vil være en gedigen nedtur om Norge ikke lykkes med å ta med seg poeng i hovedrunden, poengterte kommentator Høglund før innspurten.



Så tok Slovenia ledelsen 28-27 og sikret seg seieren.

Tapet mot Slovenia gjør at Norge tar med seg null poeng inn hovedrunden.



Polen og Færøyene er slått ut fra Norges gruppe.

