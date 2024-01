Norge-stjerne reiser hjem: – En voldsom nedtur

Saken oppdateres!

I lørdagens nedtur mot Færøyene måtte Magnus Abelvik Rød ut med skade. Nå bekrefter landslagslegen at den norske stjernen mister resten av mesterskapet.

– Han har pådratt seg et brudd i foten. Han skal til nærmere undersøkelse hos ortoped i Norge, sier lege Thomas Torgalsen.

– Han skulle passere en forsvarsspiller og fikk en rotasjon i foten. Det var en akutt skade.

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener at dette virkelig svekker det norske laget.

BRUDD: Det var i uavgjortkampen mot Færøyene at Magnus Abelvik Rød måtte ut med det som viser seg å være en bruddskade. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

– Dette er en voldsom nedtur for Norge. Det er det ingen tvil om. Magnus Abelvik Rød er en av de aller beste i sin posisjon i verden, og han har en x-faktor begge veier. Han er nok vår beste forsvarsspiller, så vi blir svakere defensivt og har mindre å bruke og bytte på med fremover, sier Svele.

– Dette er et hardt slag for Norge. Det gjør det mye vanskeligere, og muligheten for semifinale blir klart svekket.



Har kalt inn erstatter

Norge-trener Jonas Wille er tydelig på at Norge mister en av sine viktigste menn.

– Det er veldig trist for Magnus som har vært i kjempeform. Han har struttet av selvtillit. Det er trist for ham. Vi mister en god spiller. Vi føler med Magnus, sier landslagssjef Jonas Wille.



Landslagssjefen bekrefter at Kent Robin Tønnesen er kalt inn. Han skal være tilgjengelig for spill fra hovedrunden.

KALT INN: Kent Robin Tønnesen, her fra Golden League Gjensidige Cup mellom Norge og Spania i Sotra Arena i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Norge møter Slovenia til ny kamp mandag. Norsk seier gir puljetriumf og to poeng med videre til hovedrunden.

Mot Slovenia er det Gabriel Setterblom som kommer til å ta Abelvik Røds plass. Selv om han nå får sjansen, er han lei seg på vegne av lagkameraten.

– Det er forferdelig synd. Han har vært ordentlig god. Det er stort tap for laget både sportslig og utenomsportslig. Jeg følger veldig med ham, sier Setterblom til TV 2.

Sagosen: – Brutalt

Sander Sagosen har også mye medfølelse med sin lagkompis.

– Det er brutalt. Først og fremst er det veldig synd for Magnus og for oss som lag. Vi føler veldig med ham. Han har vært gjennom nok og vel så det. Han får noen ekstra slag i trynet den gutten der, sier Sagosen til TV 2.

– Alle spør meg hvordan han kommer til å reise seg. Han kommer til å reise seg mesterlig.