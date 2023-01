Norge reiste seg – Sagosen storspilte mot Ungarn

TOPPSCORER: Sander Sagosen satte sju mål i seieren over Ungarn fredag. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Norge - Ungarn 33-25 (16-13)

Onsdag gikk Norge på et smertefullt kvartfinaletap mot Spania. Etter fire ekstraomganger glapp både seieren og semifinale-billett helt på tampen for Norge.

Men VM er likevel ikke over for håndballherrene. Fredag ble første av to plasseringskamper spilt, hvor Norge tok en kontrollert seier.

Dermed møter de Tyskland i kampen om femteplassen. Den spilles søndag.

– Det var en solid prestasjon av Norge etter nedturen de fikk mot Spania. Det vitner om klasse at de går inn og tar tak, og de er klart bedre enn Ungarn. Det er et norsk lag som Wille disponerer fint, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– God mentalitet

Landslagstrener Jonas Wille rullerte mye på laget, og en av de som stod frem for Norge var Sander Sagosen.

Han scoret totalt sju mål og ble kampens toppscorer.

– Det er deilig å se at Sagosen er solid i spillet og tar tak som han gjør i denne kampen. Det vitner om en god mentalitet, sier Svele.

GREI SEIER: Sander Sagosen og Norge slo Ungarn fredag. Foto: Joel Marklund / Bildebyrån

Fredagens prestasjon er flere hakk opp fra semifinalen for Sagosen. Der scoret han kun ett spillemål og to straffekast.

– Det er ingen tvil om at han ikke var fornøyd. Han hater at de ikke lykkes. Da er det fint at han gjør jobben sammen med resten av det norske laget, selv om de så gjerne skulle spilt en annen kamp, fortsetter eksperten.

Kontroll

I første omgang tok Norge ledelsen fra start, men Ungarn kjempet seg tilbake i kampen og fulgte håndballherrene tett. Wille rullerte mye på laget, og Norge fikk imidlertid et lite forsprang og ledet med tre mål til pause.

Ungarn fulgte også de norske gutta tett i starten av andre omgang, men halvveis ut i omgangen gikk Norge opp i ledelse på fem mål. Derfra og til dommeren blåste av kampen handlet det meste om Norge, som kontrollerte resten av kampen.

Flere spillere viste seg frem i den første plasseringskampen.

Gøran Johannessen tok seg opp etter semifinalen og scoret tre mål på de første 30 minuttene. Også Kristian Bjørnsen, som ble syndebukk mot Spania, leverte en god kamp og puttet tre i første omgang.